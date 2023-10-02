"Ну, что насиловали тебя плену": медик "Пташка" рассказала о досадном случае в поезде

Украинская доброволец-медик Екатерина Полищук "Пташка" призвала украинцев не приставать к освобожденным из плена, в частности не задавать им "глупых вопросов".

Об этом она сказала в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Пташка" призвала украинцев быть тактичными с освобожденными из плена военными и гражданскими. Она рассказала также о досадном случае из своего личного опыта.

"Это когда я еду в поезде на какое-то дипломатическое мероприятие, слезает женщина со второй полки, садится мне прямо на ноги и не говорит привет, а сразу — "ну, что насиловали тебя в плену". Это мне говорит совершенно незнакомый человек, воспринимающий насилие в плену, тем более публичного человека, как нечто общедоступное и не настолько болезненное, как обычно. Или когда спрашивают, били ли в плену, страшно ли было и как тебе было в плену и ну, что вернешься назад на фронт. Моя мама ни разу не спрашивала, но рассказываю обо всем", — отмечает Екатерина Полищук.

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Напомним, "Пташка" рассказала о пребывании на Азовстали.

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