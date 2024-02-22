"Ну и что, что она моя дочь": старейшая роженица Украины сделала неожиданное заявление о своем ребенке

78-летняя пенсионерка из Чернигова после решения судов говорит, что пока не видит смысла видеть дочь.

В громкой истории старейшей роженицы Украины, 78-летней черниговчанки Валентины Подвербной и ее 13-летней дочери разворачивается новая драма. Как известно, недавно суд принял решение отобрать девочку у этой пенсионерки, но при этом не лишил женщину родительских прав.

После судебных заседаний Валентина Подвербная заявила в комментарии для ТСН.ua, что не видит смысла видеться с дочерью и разрыдалась после этого.

Женщина рассказала следующее: "Дочка уже год, как не дома (девушка живет в реабилитационном центре – Ред.). Конечно, мне тяжело. Дочь мне сказала, что она меня любит, но 12 человек, чиновников против того, чтобы мы были вместе ".

После этого Подвербная разрыдалась в трубку.

Успокоившись, она добавила, что ей, якобы препятствуют тогда, когда она хочет навестить дочь: " Я не буду ее навещать. Зачем мне туда ездить? Лишний раз расстраиваться… Она поступила нехорошо. Ну и что, что она моя дочь. Что из этого. Я не могу ездить. Я ее поздравила с днем рождения (у девочки день рождения в конце февраля – Ред.). Купила ей еды, цепочки. Она взяла подарки".

Скандал вокруг семьи Подвербных: что известно

Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011-го. Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разгорелся громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, терзает одежду, не позволяет мыть унитаз.



После публикации этих постов в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября этого года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

Ранее сообщалось о том, что 12-летняя Анна-Мария готовит речь в суде.

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