"Нужно было посеять им страх, больше нашего": военный рассказал о зверствах россиян в Буче

Владимир Коротя на позывной "Повстанец" в начале полномасштабного вторжения России возглавил оборону Ирпеня, в начале марта военные зашли в Бучу и Ворзель.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA он рассказал, что россияне не могли справиться с ними в прямом столкновении и воевали с гражданскими, чтобы заставить остановить украинское сопротивление.

"Они не могли справиться с нами в прямом столкновении абсолютно никак. Три раза они лезли и четвертый готовились. Когда мы 1-2 апреля заходили в Бучу, улицы были расчищены. То есть они сами ночью вытаскивали свои сгарки, шкварки, растягивали, оттягивали для того, чтобы прочищать проход заново”, — говорит Владимир Коротя.

По словам военного, его задачей, как командира, было посеять у врага страх больший, чем у наших бойцов.

"Чем мы могли этого добиться? Вы не забывайте, что есть Женевские конвенции. Мы должны были как демократическое общество показывать картинку миру, что действуем по законам войны. Те пленные которых мы брали, их никто не избивал. Мы их передавали в ГУР или СБУ. Мы могли посеять у них больший страх только боевой работой. Показать им, что выход на наши позиции – это для них стопроцентная смерть. А если они попытаются сдаться, перейти на другую сторону, вернуться в Россию – шанс выжить”, – рассказал Владимир Коротя.

Алина Туришин и Владимир Коротя / Фото: ТСН.ua

Он говорит, что российские оккупанты воевали с гражданскими для того, чтобы заставить их уменьшить наше сопротивление и остановить его.

"Они таким образом работали психологически против нас, это было очень сложно. Но мы понимали это и сопротивлялись этим страхам в своей голове для того, чтобы продолжать борьбу. Они воевали с гражданскими, чтобы заставить нас сложить оружие. Потом это выглядело так: они не могли справиться с нами, брали разворачивали танк и он просто бил в девятиэтажку, которая стоит напротив наших позиций. Они стреляют не по нашим позициям, а по городу Буча. Отстреливают они БК в дом, докладывают своему командиру, что так сопротивлялись, все БК потратили, не смогли с ними справиться. А они им говорят, чтобы возвращались на базу, перезаряжались", – рассказал военный.

Тогда улицы были усеяны телами гражданских жителей, говорит Владимир Коротя.

“Постреляли всех дедушек на велосипедах, очереди в магазинах расстреливали… Очень много было гражданских. Женщины, дети, мужчины. Я где-то девять видел в одном месте. Это, конечно, сложно. Это было шокирующее”, – рассказал военный.

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