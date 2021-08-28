"Нужно готовиться ко всем сценариям": чего ждать Украине от коронавируса осенью 2021

ТСН.ua собрал мнение врачей из Киева и Львова о том, как пандемия будет развиваться в дальнейшем в Украине.

В пятницу, 27 августа, впервые с начала лета в Украине количество инфицированных коронавирусом увеличилась до более 2 тысяч человек в сутки. В Минздраве уже прогнозируют — всплеск заболеваемости COVID-19 возрастет до ноября и именно тогда в Украине могут ввести новый локдаун.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения предупреждают — следующие три месяца станут критическими, ведь на свет надвигается следующая волна пандемии.

ТСН.ua узнавал у врачей из Львова и Киева, чего ожидать украинцам осенью от коронавируса и может ли Украина избежать возгорания вспышки COVID-19.

Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Украине?

Главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко:

"Изменился возраст больных. Коронавирусом теперь инфицируются и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Вот например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодого человека, которому всего 42 года. Такого во время первой волны не было. Также у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса. Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта. Этого не наблюдалось так часто во время предыдущей волны. Также большинство больных сейчас имеют тяжелые поражения легких".

Епидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк:

"На сегодняшний день ситуация с коронавирусом у нас достаточно стабильная — мы сейчас это видим. Понемногу, конечно, нарастает заболеваемость, но пока никаких серьезных вспышек нет. Но опять же — еще не закончилось лето, не начался учебный, рабочий сезон в полную мощь, поэтому мы ожидаем ухудшения".

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький:

"Мы же понимаем, если у нас более 400 госпитализаций в день, то у нас явно было значительно больше случаев (инфицирование. — Ред). В общем, в мире считается, что 5% заразившихся — попадают в стационар. Поэтому мы можем эту цифру — 400 случаев умножить на 20 и примерно получим 8 тысяч новых случаев заражения, которые были две недели раньше.

УНИАН

Как пандемия будет развиваться в Украине в дальнейшем — повторим ли мы негативный опыт Великобритании или России?

Епидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк:

"Мы ожидаем ухудшения. Его не может не быть: люди выйдут из отпусков, с открытого воздуха перейдут в закрытые помещения, добавятся сезонные острые респираторные инфекции. Поэтому, в любом случае, ухудшение ситуации будет. Насколько оно будет критическим, как в Великой Великобритании и России, конечно же, прогнозировать сложно. Но, учитывая наши (противоэпидемические — Ред.) меры, и то, как они выполняются, есть все предпосылки к тому, что у нас бедт достаточно серьезное ухудшение.

Все наши мероприятия, концерты летние, праздники, нарушение всех карантинных мероприятий летом, они, мне кажется, скажутся осенью на ситуации с COVID-19 и отразятся переполненностью стационаров снова".

Главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко:

"Мне трудно прогнозировать ситуацию о распространении коронавируса, поскольку этим вопросом занимаются соответствующие ученые и для этого нужно математическое моделирование. Однако исключить новую волну коронавируса точно нет возможности. Это обусловлено миграцией населения, в частности из стран, где на сегодня есть разгар штамма "Дельта". Это — страны Европы, США и Россия. Поэтому, буз сомнения, новая волна - вероятна. Однако я думаю, что такого всплеска, который был раньше, наверняка не будет, потому что значительная часть населения вакцинировалась, другая — переболела. Поэтому точно спрогнозировать ситуацию невозможно, однако нужно готовиться ко всем сценариям".

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький:

"Осень значения не имеет, имеют значение школы. Волна уже идет, но у нас состоялась очень интересная ситуация. То есть, если в России есть цунами, в Штатах есть цунами, возможно, немного меньше, но тоже не маленькое, потому что более тысячи человек умерли два дня назад и 150 тысяч новых случаев инфицирования есть в США, поэтосму у них — цунами. В России цунами — потому что там 18-20 тысяч новых случаев, при этом 800 человек умерли. То есть у них — цунами смертности. В Украине смертность 20- 40 человек в день. Если распределить по областям, то это 1-2 человека в области умирает, то это не катастрофическая ситуация с пандемией, будем говорить откровенно.

Но пандемия есть, она никуда не денется и наша задача сейчас в этой ситуации — понять, что у нас произошло".

Associated Press

Почему сейчас в Украине нет вспышки коронавируса, тогда как многие страны "горят"? Чем это можно объяснить: многие люди переболели, мы придерживаемся всех протиедемичних мероприятий?

Главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко:

"Как по мне, такой вспышки нет, потому что люди все же начали прислушиваться к мнению специалистов, соблюдают правила личной гигиены. Большинство придерживается масочного режима. Другими факторами является и то, что миграция в Украине меньше, чем в Великобритании или в РФ. Кроме того, как я уже говорил, есть множество людей, которые уже переболели, и многие люди все же вакцинировались и именно это сдерживает распространение коронавируса".

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький:

"У нас получился практически шведский вариант - мы сделали псевдолокдаун, то есть не настоящий, и та волна, которая была у нас, она была очень мощная, и в конце очень много людей переболело.

Сейчас у нас есть небольшой шторм, но он имеет 2-3 балла, а не 8-10 баллов. Почему за все это время это еще не перешло в цунами, никто не может объяснить. Вероятно, таки действительно очень много людей переболело и не болеют повторно. Но пандемия есть, она никуда не денется, то есть волна будет и преодолеть коронавирус так просто нам не удастся.

Епидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк:

"Серьезного всплеска заболеваемости пока нет только потому, что мы находимся еще в нерабочем состоянии, еще не началось обучение — поэтому не так много контактов между людьми. То, что определенное количество людей переболели, это, конечно, дает нам определенную фору, но болеть повторно штаммом "Дельта" можно. Поэтому, однозначно, мы не защищены полностью. Плюс будут тяжело болеть люди 65+, они у нас меньше вакцинированы. Поэтому, к сожалению, ждем ухудшения".

Напомним, главный санитарный врач Украины Игор Кузин считает, что в этом году эпидемия коронавируса точно не закончится. Она будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет.

Коронавирус в Украине: впервые с начала лета количество инфицированных возросло до более 2 тысяч

Авторы: Оксана Руда, Светлана Несчетный, Мария Бойко

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