Нужно говорить правду: Кулеба рассказал, "сломался" ли треугольник Украина — Германия — Франция

Глава МИД признал, что позиция Германии и Франции конкретно в ситуации с использованием Bayraktar на Донбассе Украину не устраивает.

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил заявления Германии и Франции, которые выразили "беспокойство" применением Украиной Bayraktar на Донбассе.

Об этом министр рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Кулеба заверил, что треугольник "Украина — Германия — Франция" не сломался. По его словам, Париж с Берлином полностью поддерживают Киев по принципиальным для Украины вопросам.

"Ничего не сломалось, "треугольник" работает. Даже с того, что вы озвучили, с дипломатического языка если перевести на человеческий, четко отмечается, что это было (применение Bayraktar — Ред.) действие Украины в ответ на нарушения. Но безусловно, Франция и Германия обременены статусом посредника в Нормандском. формате, поэтому всегда в публичной сфере стремятся к сбалансированной позиции", — сказал он.

Глава МИД признал, что позиция Германии и Франции именно в этой ситуации с использованием Bayraktar Украину не устраивает.

"Нас конкретно в этой ситуации их позиция не удовлетворяет. И вы хорошо знаете мою позицию, мой подход к этому: даже с ближайшим партнером нужно говорить правду, если они публично говорят... Мы сказали им публично, что мы не соглашаемся с такими оценками. Мы передали это по дипломатическим каналам. Но уверяю, что сейчас, когда мы работаем и пытаемся втянуть Россию в дипломатический процесс на уровне министров иностранных дел, есть полное понимание и поддержка Франции и Германии по принципиальным для Украины вопросам", — подытожил Кулеба.

"Треугольник работает" - Дмитрий Кулеба рассказал о поддержке Украины Францией и Германией

Напомним, что 26 октября в зоне проведения ООС на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar впервые задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

Германия и Франция выразили "беспокойство" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Заявление США было несколько более взвешенным в пользу Киева. Вашингтон отметил, что "российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности".

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