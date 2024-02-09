"Нужно иметь принуждение": в Раде будут выбирать между электронными повестками и "бусиками ТЦК" — Арахамия

Между первым и вторым чтением мобилизационного законопроекта в Верховной Раде будут искать компромиссный вариант, который стимулировал бы военнообязанный согласиться на электронные повестки или заставил смириться с "бусиками ТЦК" на улицах.

Об этом сообщил в эфире "1+1" глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.

По его словам, идея электронных повесток возникла в противовес "охоте" ТЦК на военнообязанных с бусиками и блокпостами на улицах.

"Для этого нужно всех [военнообязанных] иметь в одной системе. Мы приняли уже закон 10062, позволяющий сделать в системе "Оберіг" Министерства обороны реестр всех военнообязанных... Для чего это? Для того чтобы мы поняли, сколько вообще людей, которые могут быть теоретически призваны, и таким образом спланировать так называемую смарт-мобилизацию”, — пояснил нардеп.

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В то же время он отметил, что в Раде понимают необходимость принуждения к "электронной мобилизации", поэтому рассматривают разные варианты.

“То, что предложили сейчас в Министерстве обороны и Генеральном штабе – все арестовать и все такое – не подходит. Это слишком жестко, во-первых. Во-вторых, у государства вообще нет мощностей всех этих людей заставить и арестовывать, потом уголовные производства... Я думаю, что это просто по мертвому кругу мы идем. Но нужно иметь какое-то принуждение", — подчеркнул Давид Арахамия.

Председатель фракции "Слуги народа", которая составляет большинство Верховной Рады, сообщил, что пока нет окончательного решения.

“Мы не знаем, что это будет – будем искать баланс между первым и вторым чтением, разговаривать внутри парламента между всеми фракциями и, думаю, найдем в конце концов какое-нибудь компромиссное решение, которое позволит с одной стороны стимулировать людей это делать, с другой — наказывать их как-то, но, как говорится, не летально... Или люди в конце концов скажут: да пусть они по улицам ездят, как сейчас, не нужно ничего электронного... Я тоже допускаю, что может быть и такой сценарий, если будет консенсус определенный политический", — резюмировал он.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении обновленный законопроект №10449 об усилении мобилизации. Им предусматривается вручение повесток через электронный кабинет, а также наказание уклоняющимся — в частности, принудительное доставление в ТЦК, арест счетов в банках и лишение права управления автомобилем.

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