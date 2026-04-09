ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
453
Время на прочтение
2 мин

"Нужно к этому готовиться": военный предупредил об угрозе "тысячи дронов" и ракет

Военный Игорь Луценко предупредил об угрозе регулярных атак РФ количеством в тысячу дронов за раз.

Авторы публикации
Александр Марущак, Мария Бойко
Россияне могут атаковать Украину тысячами дронов / © ТСН

Россия наращивает мощности производства беспилотников и уже продемонстрировала способность выпускать по Украине около тысячи дронов за одну атаку.

Военнослужащий и соучредитель «Центра поддержки аэроразведки» Игорь Луценко в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил, что такие масштабные налеты могут стать для украинцев постоянной реальностью.

Тысяча дронов — это уже не рекорд, а план

По словам Луценко, недавняя атака, во время которой враг применил почти тысячу беспилотников, не была случайностью. Россия долгое время декларировала намерение выйти на такие объемы и сейчас фактически реализует это как свою регулярную ударную мощь.

«Да, безусловно, нам надо быть готовыми к тому, что такие атаки будут постоянными. То есть периодически будут такие дни, когда к нам будет прилетать где-то примерно тысяча дронов и плюс еще какое-то количество ракет», — сказал Игорь Луценко.

К чему готовиться Украине

Эксперт отмечает, что оккупанты пытаются выстроить систему массированных ударов как устойчивый процесс. Это требует от Украины не только усиления классического ПВО, но и развития средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильных огневых групп в беспрецедентных масштабах.

«Россия к этому декларировала свое стремление и по факту пытается выстроить это как мощность. Поэтому нам следует к этому готовиться», — резюмирует соучредитель «Центра поддержки аэроразведки».

Больше читайте в материале: «Оружие, которое сбивает все дроны, у Украины уже есть»: Игорь Луценко о тысяче беспилотников за атаку и защиту Киева

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie