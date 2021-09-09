Нужно ли носить маску вакцинированным: главный санитарный врач дал четкий ответ

Нужно ли носить маску вакцинированным: главный санитарный врач дал четкий ответ

Человек, получивший вакцину, все еще может инфицироваться.

Главный государственный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Игорь Кузин пояснил, что вакцинация не является поводом для того, чтобы отменять масочный режим для тех, кто получил прививку.

Об этом заместитель министра здравоохранения, сказал 9 сентября в программе "Право на власть" на 1 + 1.

"Сейчас мировое сообщество рекомендует продолжать носить маски даже тем людям, которые получили полный курс прививок", — отметил Игорь Кузин.

По его словам, вакцинация эффективно защищает от тяжелого течения болезни или от риска умереть, однако для человека, получившего вакцину, все еще существует риск заразиться.

Игорь Кузин: "Вакцинация не является поводом, чтобы отменять масочный режим"

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