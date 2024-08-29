"Нужно не цветы сапать в Покровске, а заливать все ДОТами!": военный рассказал, как остановить наступление россиян

Нам нужно максимально готовить рубежи обороны. Надо не цветы сапать в Покровске, а заливать все ДОТами (долговременная оборонительная точка — ред.). Тогда понятно, что они будут разбиваться, стираться о нашу оборону и рано или поздно выдохнутся.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал командир 3 механизированной роты 1 механизированного батальона 3 ОШБр на позывной "Тоха".

По его словам, война – это цифры, простая арифметика.

“Убил десять врагов, через час пришло еще десять, снова убил – и так условно месяц. Все, через месяц они уже не уходят. Они выдохлись и ты понимаешь, что все, они уже начинают на другом участке фронта, потому что увидели, сколько бы ни бросали войска, не могут пройти”, — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Пока Россия существует, нам НЕЛЬЗЯ расслабляться! ПОБЕДА БУДЕТ! Что для этого нужно?

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