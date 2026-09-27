«Нужно выходить из худшего сценария»: премьер ответил, останется ли Украина без интернета

Возможен ли тотальный блэк-аут связи? Премьер раскрыл нестандартные решения по защите интернета / © ТСН

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Российские войска изменили тактику и начали наносить удары по украинским дата-центрам, что создает угрозу для стабильности связи и сети Интернет.

Могут ли украинцы остаться без Интернета, об этом в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур рассказал премьер-министр Сергей Корецкий.

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Премьер подтвердил, что вопрос защиты дата-центров и мобильной связи обсуждался на заседании Ставки Верховному Главнокомандующему. Он подчеркнул, что риски для цифровой и коммуникационной системы будут оставаться высокими до завершения боевых действий.

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«Угроза есть по всей инфраструктуре. Была, есть и будет до завершения войны», — подчеркнул Корецкий.

В то же время, премьер-министр заверил, что государство применяет комбинированные и гибкие подходы для обеспечения бесперебойной работы сетей, чтобы враг не смог лишить страну связи.

«Во-первых, защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в туче, что-то должно быть за границей, что-то должно быть микс, а что-то все три одновременно. Поэтому единого правила нет, но то, что нужно исходить из худшего сценария и именно так мыслить и готовить себя — это факт», — подытожил глава Кабмина.

РФ хочет «выбить» связь в Украине: последние новости

Напомним, что сегодня, 27 сентября, российский удар повредил головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины — «Киевстар».

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Ранее мы писали, что Россия чаще атакует дата-центры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета.

23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Паутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.

Нардеп Федиенко в свою очередь объяснил, возможно ли в Украине «выбить» Интернет.

Сегодня в Минцифры предупредили, что вражеские атаки повлекли за собой нагрузку на цифровую инфраструктуру Киева и области.

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