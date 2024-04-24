"Нужно заменить всех командиров!": боец ГУР резко высказался о том, что нужно изменить в армии

Боец Главного управления разведки на позывной "Несмачный" вернулся в строй после 13 месяцев пребывания в плену и продолжает выполнять задачи по уничтожению оккупантов.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA военный ответил, какие изменения нужны украинской армии уже сейчас.

По его словам, в первую очередь необходимо сменить старое руководство на новое во всех подразделениях.

“Но не просто на новые лица, а на людей, которые прошли современную войну, и сейчас ее проходят и понимают, что такое современная война. А не людей, когда-то служивших в советской армии, и сейчас из-за того, что они майоры, полковники и тому подобное остаются на своих должностях. Хотелось бы видеть молодых командиров, а их очень много, которые своими примерами доказывали, что они стоят быть командирами. Например, покойный "Да Винчи", живой и очень крутой командир "Рэдис", Андрей Белецкий… Люди, которые понимают, — рассказал "Несмачный".

Военный отметил, что война в Украине в 2014 году и сейчас — это совершенно разные войны. Методика поменялась.

“Если сейчас нас фактически по всем направлениям кроют ФАБами, то в то время это могли быть единичные случаи где-то. Сейчас гражданские места страдают от войны, тогда только Донецкая и Луганская область страдали. Нужны перемены в руководстве. Хочется видеть новые лица. Людей, которые сейчас принимают участие в войне", – говорит "Несмачный".

Кроме того, по словам военного, необходимо оружие и люди от наших западных партнеров.

“Так как может прийти такой момент, что наши люди закончатся. Я смотрю на это реально. Каждый день я слышу новости с фронта, погиб там какой-то мой товарищ, какой-то знакомый, знакомый знакомого. Каждый день кто-то гибнет. Гибнет не по одному человеку, много людей. Новых людей нет. Мобилизационный процесс запустился. Пополнения в армии нет. Кто будет продолжать – неизвестно”, – рассказал “Несмачный”.

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