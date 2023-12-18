Нужны не только F-16: пилоты ВСУ рассказали, как воюют на старых вертолетах и почему это сложно

На Бахмутском направлении оккупанты начали штурмовать украинские позиции. Чтобы остановить врага – Вооруженные силы Украины начали активно задействовать армейскую авиацию

Военкор ТСН Андрей Цаплиенко собственными глазами увидел, как проходят боевые вылеты ударных вертолетов в район Бахмута.

На украинские вертолеты "охотятся" российские истребители

"Поддержка с воздуха часто бывает ключевым, даже переломным моментом для сухопутных войск", - говорит пилот Ми-24 Николай.

На Бахмутском направлении оккупанты массированно атакуют позиции наших защитников дронами. После информации о расположении российских операторов БПЛА и их полевого состава - это стало целью ВСУ.

Несмотря на российское преимущество в небе, несмотря на огромное количество средств радиоэлектронной борьбы, украинские винтокрылые машины иногда делают невозможное. За огневую мощь Ми-24 наша пехота называет летающими танками.

Украинские Ми-24 работают в паре, на украинскую авиацию постоянно охотятся оккупанты.

"Истребители. Они постоянно находятся в зонах ожидания. Весь полет у нас идет игра в "кошки-мышки". Они нас пытаются обнаружить, отследить, поразить", - говорит Николай, старший пилот вертолетного звена 18 ОБТА.



Отогнать вражеские истребители можно только другими самолетами с ракетами большей дальности. Но F-16 пока у нас нет.

Вертолет ВСУ

Украинские пилоты мечтают о новых вертолетах

Впоследствии, чтобы уничтожить вражеский склад боеприпасов и пилотов БПЛА, вылетает пара украинских Ми-8. В небе их ракеты сходят с подвески. И вертолет, рассыпая фейерверк тепловых ловушек, делает противоракетный маневр. Если вертолет увидят, по нему будет работать все, что есть у врага. На этот раз пилоты задание выполнили.

Украинским военным не хватает вертолетов и все они имеют очень почтенный возраст. Некоторые вертолеты даже старше своих пилотов. В пакеты западной помощи пока входят такие же старые советские машины, от которых избавляются страны НАТО. Для того, чтобы иметь хоть какое-то преимущество над врагом нужны принципиально новые вертолеты и, главное, эффективное оружие к ним.

Вертолет ВСУ

"Альтернативой могут быть Apache, Viper. К ним еще нужно будет оружие. Вертолет просто перевозит оружие", — говорит Олег, пилот Ми-24.

Apache может изменить правила игры в Украине. Самая известная его версия обладает радиолокационной станцией управления огнем и может одновременно атаковать до 16 целей. Более того, Longbow может передавать данные другим вертолетам в звене и наводить их ракеты.

Вертолет ВСУ

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Напомним, воины ВСУ рассказали, в каком оружие нуждаются на фронте.

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