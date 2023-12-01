Нужны практика и опыт: оператор БПЛА рассказал, как уничтожил более 100 окупантов

Оператор БПЛА, боец 92-й ОШБР Роман Эндик отметил, что для точной бомбардировки вражеских позиций с коптера нужно учитывать много нюансов. Благодаря практике и опыту ему удалось уничтожить более 100 окупантов.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.

По его словам, отдельных подсчетов точных ударов он не ведет, но количество уничтоженных врагов уже перевалило за сотню.

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“Это такое дело... это не артиллерия, где есть все возможные поправки со всеми возможными цифрами и формулами. Здесь нужен налет, практика, опыт, понимать погодные условия, учитывать РЭБы, где и как они работают, даже летящую баллистику снаряда... Поправку даже на хвостовик надо делать – с каждым хвостовиком летит по-разному”, — объяснял тонкости свое работы оператор БПЛА.

Роман Эндик отметил, что для бомбардировки из коптеров используется самодельный боеприпас, содержащий 150 грамм пластида.

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Напомним, ранее украинский снайпер на позывной "Дед", заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" оценил обучение украинских военных за границей. Он отмечает, что очень часто нужно переучать воинов, поскольку у НАТО плохое представление о войне в Украине.

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