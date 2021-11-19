Нынешним З0-летним украинцам на пенсии придется выживать на 2 доллара в день

Однако это можно изменить благодаря системе, которые планируют внедрить в Украине уже в ближайшие годы.

ТСН.Тиждень узнал, почему 30-летним украинцам нужно думать о пенсии уже сейчас. Сейчас один украинец, работающий официально, содержит 2 пенсионеров. И эта так называемая солидарная система уже дышит на ладан. Это говорят уже в самом правительстве.

В Пенсионном фонде гигантская дыра, буквально нет денег. Поэтому в министерстве социальной политики предложили создать новый кошелек и внедрить накопительную систему, когда о старости каждый должен позаботиться сам. «Мы предлагаем следующую модель: во-первых, обязательно один процент платит работодатель в пределах того единого социального взноса, который у нас есть. Человек добровольно к своему одному проценту тоже откладывает один процент от своей заработной платы» — рассказала Марина Лазебна, министр социальной политики Украины.

Знаете ли Вы, какая минимальная пенсия в Украине? Готовы ли Вы жить на 2 доллара днем? И с них еще и платить за коммуналку. ТСН.Тиждень развернули целый опросный пункт со специально разработанными анкетами, чтобы узнать ответ молодежи. «Большинство людей уже не рассчитывают слепо на государство» — подытожил настроения украинцев аналитик фонда демократических инициатив Андрей Сухарина.

Но – какие риски влекут государственные нововведения? Кому на какую пенсию можно рассчитывать? И как Украина собирается вытаскивать нынешнюю молодежь с пенсионного дна? Мы все посчитали и расскажем в воскресенье в 19:30 в программе ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.