Нырнуть в воду, вскарабкаться на гору с грузом, преодолеть грязь: в Киеве стартовал забег с препятствиями

Нырнуть в воду, вскарабкаться на гору с грузом, преодолеть грязь: в Киеве стартовал забег с препятствиями

В "Спартан Рейсе" приняли участие до тысячи участников.

В Киеве стартовал международный забег с препятствиями "Спартан Рейс". Нырнуть в воду, вскарабкаться на гору с грузом, преодолеть грязь — и все это в самом центре столицы.

Об этом 2 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Обычно мероприятие проводят на открытой местности: в лесу или в поле. Но теперь — преграды обустроили прямо в центре города. Маршрут — от столичной Арки дружбы народов на Труханов остров и обратно. 5 или 10 километров — на выбор.

На дистанции смельчаков ждали высокие барьеры, ров с холодной водой, канатная дорога. А еще — крутая лестница, куда участники на себе тянули мешки с песком. И все это — за деньги, за участие в соревнованиях каждый заплатил по полторы тысячи гривен.

Желающих испытать себя, говорят организаторы, собралось не менее тысячи. Среди них как любители, так и профессиональные бегуны со всего мира.

Это уже 42-й "Спартан Рейс", а в Украине его проводят во второй раз.

Новости Украины: в Киеве стартовал международный забег с препятствиями - «Спартан Рейс»

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