Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко стал первым журналистом, которому одна из украинских спецслужб показала уникальный документ, который можно назвать "Схемой войны".

До сих пор это был закрытый документ. Сейчас это мощный проект, позволяющий отследить путь едва ли не каждого военного преступника и установить степень его ответственности.

Андрей Цаплиенко, записав эксклюзивное интервью с автором идеи этого проекта возмездия, вернулся из Харькова уверенным, что второй Нюрнберг неизбежен.

"Показы захваченных в Харькове кафиров стали отправной точкой для создания документа под рабочим названием "Схема войны". И это настоящая бомба для россиян. Схема может сыграть ключевую роль в трибунале над российской армией. Поможет доказать прямую ответственность российского военно-политического руководства за военные". против украинцев. Мы впервые показываем этот документ, сигнализирующий россиянам — искать будут всех", — рассказывает Цаплиенко.

По его словам, схема поражает своими масштабами, тем, что здесь можно проследить все, от какого-то отдельного солдата, совершавшего преступление, до командира, руководителя группировки и даже до самого "кремлевского фюрера" Владимира Путина.

"У этого документа нет аналогов. Ни разу, международное правосудие, расследуя военные преступления, не создавало подобных схем. Даже во время Нюрнбергского процесса. А этот человек в маске — один из ключевых следователей Харьковского управления СБУ. Поэтому скрывает свое лицо. И именно на на этом месте, где захватили авангард российских спецназовцев, ему пришла идея систематизировать нашу войну", — отмечает корреспондент.

▶️ На YouTube-канале ТСН по этой ссылке можно просмотреть полное эксклюзивное интервью с автором идеи этого проекта возмездия.

Между тем Госдума РФ приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет без переходного периода, а также в десять раз повысила штраф за неприбытие в военкомат. Украинский адвокат прокомментировал новые законодательные изменения в стране-террористке.

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