О болезненном ударе Венгрии, замерзающей Молдове и угрозах Путина взорвать нашу трубу: интервью с гендиректором Оператора ГТС Сергеем Макогоном

Россия уже использует газ как оружие. Мы видим, что происходит с ценой на газ, многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу.

Хоть лидеры ЕС и не хотят этого признавать, они сами себя загнали в энергетическое российское ярмо. Польский премьер Матеуш Моравецкий прямо говорит, что самый большой за последние полвека скачок цен на газ – это ничто иное, как следствие чрезмерной зависимости стран ЕС от "Газпрома".

Заверениям Вашингтона и Берлина, что они применят санкции против России, если та начнет использовать газ как оружие, только дайте уже достроить "Северный поток-2", верить нельзя. Украину, и не только нас, в очередной раз просто обманули. К примеру, в соседней нам Молдове ситуация критическая. "Газпром" отказывается заключать с ними новый контракт по нормальной цене. Следующими можем быть мы или любая другая страна-член ЕС, если Брюссель не проснется.

О шантаже со стороны Кремля, фейках Путина и не будем ли мы сидеть зимой с холодными батареями ТСН.ua поговорил с генеральным директором Оператора ГТС Украины Сергеем Макогоном.

- Учитывая заоблачные цены на газ и панику на рынке, можно ли сказать, что мир уже по уши в энергетическом кризисе?

– Да, стоимость газа уже достигла исторических максимумов. Никогда за всю историю она не была больше $2 тыс. за тыс. куб. м. Сейчас цена немного снизилась. Но в целом она очень высокая – это правда.

– То есть, энергетический кризис есть?

– Есть недостаток газа в Европе. Я бы не сказал, что есть энергетический кризис. Пока нет отключений потребителей. Газ есть, но его стоимость очень высокая.

– Что к этому привело? На прошлой неделе ТСН.ua общался с дипломатами. Они говорят, что мнения в Европе разделились: одни считают, что во всем виновата Россия, другие – что все из-за повышенного спроса в Азии, потому что экономика начала оживать после пандемии.

– Есть несколько факторов, влияющих на эту ситуацию. Да, в Азии увеличился спрос. Есть также вопросы, связанные с замещением угля на газ. Но, если бы "Газпром" действительно был таким надежным поставщиком, то приложил бы достаточные усилия по поддержке Европы в этой ситуации. Мы знаем, что Норвегия увеличила поставки газа в Европу, в то время как Россия – уменьшает. И это реально не помогает.

- А есть ли у вас цифры, на сколько Москва снизила поставки?

- По нашему анализу, поставка газа Россией в Европу уменьшилась где-то на 10% по отношению к 2018-19 гг. Что можно сказать о поставках газа в Европу нашей системой? Только в этом году "Газпром" трижды снижал объемы физического транзита газа. Впервые это произошло 1 января 2021 года, когда транзит уменьшился с 186 до 124 млн куб. м газа в сутки. Второй раз – в сентябре – до 109 млн. В третий раз – с 1 октября – до 85 млн куб. м. Хотя следует отметить, что "Газпром" платит за транзит 109 млн куб. м. От руководства РФ мы слышим, что они планируют увеличить поставки в Европу. Но сейчас фактические данные нам показывают, что эти поставки они уменьшают.

– Где здесь рука Кремля? На прошлой неделе Путин заявил, что Россия к этому не имеет отношения. Но еще летом "Газпром" уменьшил закачку газа в свои европейские хранилища. Так ли это?

– Да, они уменьшали закачку газа. Статистика говорит, что хранилища газа, расположенные в Европе и контролируемые "Газпромом", заполнены гораздо меньше других хранилищ. Поэтому – да, можно сказать, что они не заполняли летом хранилища так, как они это делали всегда. И фактически в эту зиму Европа входит с исторически минимальными запасами газа в европейских хранилищах. Почему они это делали? Это понятно, потому что они очень хотят запустить "Северный поток-2". Он уже достроен, и они создают такую ситуацию, чтобы максимально побуждать Европу к скорейшему запуску "Северного потока-2". Кстати, в этом году "Газпром" не использовал мощности нашей ГТС в то время, когда "Северный поток-1" и "Турецкий поток" были на ремонте. Хотя РФ всегда докупала дополнительные мощности, но не в этом году. Поэтому они начали отбор газа из европейских ПХГ, чтобы компенсировать это недоснабжение газа в Европу. Поэтому есть очень много фактов, которые говорят о том, что "Газпром", ну, скажем, помог развитию этой кризисной ситуации в Европе.

– Россия говорит, что им самим газ нужен, поэтому добывают и закачивают его в собственные хранилища, чтобы нормально пройти зиму. Это фейк? То есть, если бы Москва хотела, то увеличила бы поставки в Европу?

- Если бы они хотели показать и доказать, что являются надежным поставщиком и действуют в интересах Европы, я думаю, они могли бы сделать больше, чем сделали на сегодняшний день. Россия является крупным экспортером газа и добывает его больше, чем потребляет самостоятельно. Действия России по поставке больших объемов в один регион и меньших – в другой, всегда повышают цены для последних.

– По транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" до 2024 года Россия должна прокачать через Украину в этом году минимум 40 млрд куб. м газа. Если они не будут этого делать, все равно должны платить?

– Да.

– Сколько?

– Где-то около $1,3 млрд в год.

– "Газпром" зарезервировал мощности нашей ГТС в этом году?

– Они законтрактовали на все 5 лет – до конца 2024 года. В настоящее время законтрактованные мощности через Украину составляют около 109 млн куб. м газа в сутки.

– Были же новости, что они ничего не зарезервировали.

– Каждый месяц мы предлагаем дополнительные мощности. Поэтому, если бы они хотели увеличить поставки в Европу, могли и могут это сделать дополнительно к основному контракту… Мы говорили: вам не нужен "Северный поток-2", потому что у нас уже есть мощности, значительно превышающие мощности "Северного потока-2", и если у вас есть газ, бронируйте наши дополнительные мощности и снабжайте газом в Европу. С 1 октября они даже снизили физический транзит в Европу на 25 млн куб. м в день. Это значит, что они платят нам за 109 млн куб м, а транзитируют фактически 85 млн куб м. И чисто математически можно подсчитать, что к концу отопительного сезона, то есть, к маю, они недопоставят в Европу около 5 млрд куб. м газа.

- В принятом США и Германией заявлении по "Северному потоку-2" среди прочего отмечено, что в случае использования Россией газа как оружия ЕС применит санкции. Я понимаю, что у него нет юридической силы. Но, может, время пришло? Или в Европе на это просто закрывают глаза?

Как Путин может вынудить ЕС запустить "Северный поток-2"?

– Я с вами согласен, что сейчас – это больше декларация. Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс. Для меня тоже сложно точно определить термин "использовать газ как оружие". По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия. Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год.

– Россия отказывается?

– Скажем так, не отвечает.

– Россия помпезно заявила, что заполнила газом первую нитку "Северного потока-2". Когда реально "Газпром" может начать поставки газа в Европу по этому маршруту?

– Технически и фактически они уже могут его поставлять. Да, они заполнили систему техническим газом и она готова к эксплуатации. Но по европейскому законодательству нужно пройти сертификацию оператора ГТС – швейцарской компании Nord Stream 2 AG. И здесь есть очень большие вопросы, отвечает ли эта сертификация модели, по которой подана их заявка (ITO), европейским правилам и нормам?

Nord Stream 2 AG – дочерняя компания "Газпрома" – планирует сертифицироваться по модели ITO. Проще говоря, это означает, что компания может остаться в собственности "Газпрома". С нашей и точки зрения Еврокомиссии это невозможно, потому что европейское законодательство требует, чтобы компания, отвечающая за транспортировку газа, не зависела от компании, добывающей или продающей этот газ. В Украине мы это сделали. Компания "Оператор ГТС Украины" отделена от "Нефтегаза", мы провели так называемый анбандлинг и работаем в соответствии с директивами Третьего энергопакета ЕС.

Такой же анбандлинг европейское законодательство требует от компании Nord Stream AG. Такое отделение должно гарантировать, во-первых, независимость в принятии решений, во-вторых, свободный доступ третьих сторон к использованию этого газопровода и прозрачность установленных тарифов. То есть это означает, что не только "Газпром" должен иметь право транспортировать газ через этот поток. Кроме того, должен быть введен прозрачный тариф на использование этих мощностей. Ну, и самое главное, – эта компания не должна подчиняться "Газпрому". Это должна быть независимая компания.

- Брюссель, особенно после решения Суда ЕС по газопроводу OPAL , сможет разрешить использование "Северного потока-2" всего на 50%. Верно?

– Одна компания не может использовать этот газопровод более чем на 50%. То есть, они должны предоставить возможность использовать его другим компаниям. Но сейчас в РФ существует государственная монополия, согласно которой "Газпрому" предоставлено эксклюзивное право экспорта газа из РФ в Европу газопроводами. Никакая другая компания не имеет права экспортировать газ через трубы. И это с точки зрения европейского законодательства является очень значительным нарушением, потому что делает невозможным конкуренцию на поставку газа в Европу.

– Так а что Украина может сделать?

– Ну, мы уже делаем. Во-первых, мы подали заявку на участие в процессе сертификации "Северного потока-2" к немецкому энергетическому регулятору.

– Давайте объясним, что это значит?

– Мы заявили, что сертификация этого газопровода нарушает наши права и экономические интересы. А она действительно нарушает, потому что 80% дохода "Оператора ГТС Украины" мы получаем от транзита. И у нас есть обоснованные предположения, что если будет запущен "Северный поток-2", Россия переведет весь транзит из Украины на этот новый газопровод и существенно снизит уровень энергетической безопасности региона. Поэтому мы имеем позицию по поводу нашего включения в этот процесс сертификации. Мы сможем, во-первых, ознакомиться с документами, предоставленными компанией Nord Stream 2 AG и "Газпромом" в процессе сертификации. А, во-вторых, предоставить наши аргументы о необходимости сертифицировать этот газопровод в полном соответствии с энергетическим законодательством Европы – Третьим энергетическим пакетом и обновленной Газовой директивой.

– А какие шансы, что вас туда включат?

- По немецкому законодательству мы, как компания, которая может понести значительный экономический ущерб от этой сертификации, имеет право принять участие в процессе.

- Хорошо, представим ситуацию: зима, морозы, Европа замерзает, газа нет и Россия предлагает увеличить поставки, снизить цену и секретный контракт, как в случае с Венгрией, но за это ЕС должен запустить "Северный поток-2" на полную мощность. Такой риск есть?

Кто виноват в мировом энергетическом кризисе?

- Я считаю, что у Европы есть все аргументы и возможности противостоять шантажу со стороны "Газпрома". Кроме того, уже сегодня мы готовы начать поставки дополнительных объемов газа через нашу систему, если "Газпром" захочет увеличить поставки газа в Европу. Наши свободные мощности превышают мощности "Северного потока-2". Поэтому нет проблем обеспечить Европу газом из РФ, если она готова поставлять. Для этого можно использовать украинский маршрут, зачем запускать маршрут "Северного потока-2"? Поэтому надеюсь, что шантаж РФ не пройдет.

- Если рассматривать самый плохой сценарий, чем это грозит нашей ГТС? Будем резать на металлолом?

– Это неправда. У нас очень большой собственный рынок газа. Украина потребляет 30 млрд. куб. м газа в год. Самостоятельно (наши украинские компании) добываем 20 млрд куб. м. Еще 10 млрд куб. м мы импортируем из-за границы. Поэтому ничего резать не нужно. Мы будем работать, обеспечивать наших потребителей, население и промышленность газом, потому что это очень важно для нашей экономики.

Но, да, у нас будут значительные избыточные мощности. Напомню, что в свое время наша ГТС строилась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу. Общая мощность украинской ГТС – 146 млрд. куб. м – это почти три "Северных потока-2". Но, к сожалению, транзит составляет лишь 40 млрд куб. м. Это означает, что 100 млрд. куб. м транзитной мощности практически не употребляется. И если Россия все же прекратит транзитировать газ через Украину после 2024 года, мы будем вынуждены оптимизировать нашу систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться.

Да, мы оставим часть, которая нам нужна для собственного рынка, остальное – оптимизируем. Потому что основная цель – снизить тариф для нашего потребителя. Мы не можем переложить все расходы на поддержку нашей ГТС на украинских потребителей. Резать ничего не планируем, это будет плановый процесс оптимизации системы, согласованный, рассчитанный и т.д.

- На прошлой неделе Путин повторил свой давний фейк, что Украина ворует газ, вспомнив о газовом кризисе 2008-2009 гг. Понятно, что хозяин Кремля откровенно лжет. Давайте расставим все точки над "и".

- Каждую неделю – новый фейк. Относительно отбора газа, в прошлом году европейские трейдеры закачали в Украину для временного хранения около 10 млрд куб. м газа. То есть, это газ европейских трейдеров и сейчас они его выкачивают и продают в Украине или реэкспортируют обратно в Европу. Это наш бизнес, который мы развиваем вместе с оператором подземных хранилищ Украины – компанией "Укртрансгаз". Мы заработали значительные средства в прошлом году на предоставлении этих услуг и постоянно их развиваем. Потому что мы должны искать наше будущее. Поэтому подобные заявления не соответствуют действительности. Никто ничего не ворует. Это газ европейцев, они имеют право вывозить его, если им это нужно.

- О секретном контракте Венгрии с "Газпромом". То, что Будапешт договаривается с Москвой по поводу нового контракта, было известно давно. Собственно, срок действия предыдущего истек еще в 2015 году. Сколько Украина потеряла по транзиту и виртуальному реверсу?

Что стоит за новым контрактом Венгрии с "Газпромом"?

– Мы потеряли около 4,5 млрд куб. м транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд куб. м в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии. Отмечу, что Венгрия в этом году была основным направлением для импорта – 95% объемов газа. Но у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и сейчас мы этот импорт проводим. Каждый день импортируется около 5 млн куб м газа украинскими и международными трейдерами.

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Но, да, хотел бы сказать, что это болезненный для нас удар. Фактически он подтверждает, что все идеи и заявления, что планируется увеличивать транзит через Украину, как-то сохранить транзит после 2024 года, далеки от реальности. Транзит постоянно уменьшается. Как только у "Газпрома" появляется возможность обойти Украину, они это делают. И понятно, что их аргументы о том, что это более безопасно и дешево – это ложная информация. Почему? Потому что раньше транспортировка газа была очень проста: Россия-Украина-Венгрия. В настоящее время транспортировка происходит по новому маршруту: Север России-Юг России-Черное море-Турция-Болгария-Сербия-Венгрия. Ну, как можно сравнивать эти маршруты? Мы понимаем, что это была политическая договоренность, как вы сказали. И, видимо, предложение "Газпрома" было таково: либо вы соглашаетесь на поставки газа из Сербии, либо газ вы не получаете.

– Как будем компенсировать: Словакия, Польша, Румыния? Не нужно ли строить новые интерконнекторы?.

- У нас есть гарантированные мощности поставок из Словакии – это 27 млн куб. м в день. Есть возможность расширения этого газопровода. Также необходима достройка инфраструктуры с польской стороны, чтобы расширить возможности поставки газа в Украину. И мы очень заинтересованы в польском направлении, потому что там есть доступ к LNG-терминалам (построенный в Свиноуйсце и новый, который строится в Гданьске). Мы заинтересованы предоставить нашим украинским трейдерам возможность покупать LNG-газ в этих терминалах. С Румынией нам не нужно ничего строить. Уже были тестовые поставки газа по LNG-терминалу в Греции. Теперь дешевле покупать в Словакии или Польше. Но техническая возможность есть. Наша задача, как Оператора ГТС, создать разные возможности, чтобы трейдер сам выбирал наиболее комфортный, дешевый и экономически выгодный маршрут.

- Молдова ввела режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Ситуация там критическая. На прошлой неделе из Кишинева поступали новости, что они, по примеру Венгрии, хотели бы заключить новый контракт с "Газпромом" по более привлекательной цене. Как это ударит по Украине?

– Хотел бы сказать, чтобы там очень сложная ситуация. По имеющейся у меня информации, они хотели заключить контракт с более низкой ценой. "Газпром" предложил цену, которая в четыре раза больше, чем была в предыдущие годы. Мы понимаем, что для Молдовы это очень болезненное решение, поэтому они ищут возможности договориться о более разумных ценах. Молдова через Украину и Словакию имеет выход на европейский рынок газа. Станет ли это выходом из их ситуации – время покажет.

– Кстати, о поставках газа в Молдову из Европы. Известно, что молдавская госкомпания Energocom подписала контракт с польской PGNiG на пробную закупку 1 млн. кубометров газа. Украина тоже не осталась в стороне от проблем соседа?

- Это очень важный шаг для Молдовы, мы искренне желаем им удачи. Со своей стороны, помогаем нашим молдавским коллегам удержать давление в трубе. Потому что "Газпром" недопоставляет в Молдову около 30% необходимого объема газа. Государство было вынуждено уменьшить поставки, отключить часть потребителей, чтобы сохранить имеющийся у них газ до тех пор, пока продолжаются переговоры. Сейчас активно работает Еврокомиссия, мы и румынская сторона, чтобы предоставить Молдове возможность покупать газ не у РФ. Повторюсь, там очень сложная ситуация, но я считаю, что есть возможность ее решить. По-моему, это еще один показательный пример гибридного поведения Кремля. Мы знаем, что к власти в Молдове пришел проевропейский президент, премьер и фактически Россия демонстрирует, как нужно с ними договариваться.

– Возвращаясь к фейкам Путина, в частности о том, что наша ГТС может взорваться. Действительно, если вспомнить, были громкие случаи аварий на нашей трубе. Сколько денег нужно на полную модернизацию? Действительно ли нас мог спасти консорциум?

– Давайте разделим этот вопрос на несколько. Во-первых, что касается консорциума. Да, консорциум – это положительная идея. Президент Украины ее поддержал и подчеркнул, что Украина готова к созданию консорциума. Но что именно нам нужно от консорциума? Гарантированое наличие транзита. Нам не требуются дополнительные инвестиции в ГТС – они покрываются за счет тарифа. Если будет транзит, будет оплачен тариф и средства на модернизацию системы. Так работают операторы ГТС по всему миру. Поэтому для нас консорциум очень важен как элемент сохранения транзита через Украину. Для управления украинской ГТС у нас есть специалисты, которые могут это делать без участия европейских коллег. Во-вторых, что касается заявления о ненадежности нашей системы – это фейк, и очень опасный.

– И министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, кстати, об этом говорил…

- Да, потому что россияне ищут возможность аргументировать запуск "Северного потока-2", а наши венгерские коллеги – почему они теперь покупают газ через весь мир, а не напрямую через Украину. Но давайте разберемся в этом вопросе более подробно. Мне очень беспокойно слышно заявление от президента РФ, что наша система может взорваться, особенно в текущей геополитической ситуации. Почему? Потому что уже были примеры "непонятных взрывов" на ГТС Туркменистана, Грузии… Поэтому, когда президент, главнокомандующий РФ говорит, что украинская система может взорваться, меня как руководителя Оператора ГТС Украины это очень настораживает, скажем так. Но мы работаем с нашими компетентными органами, СБУ, Нацгвардией, полицией по минимизации рисков террористических атак.

Что касается технологических инцидентов в нашей системе. К сожалению, это специфика работы. Мы работаем с приемлемыми уровнями риска. И проведенные исследования показывают, что ГТС полностью отвечает требованиям безопасной и надежной эксплуатации магистральных газопроводов.

– В России тоже были взрывы.

– Да, только в этом году было восемь значительных инцидентов в российской системе. Последний – это был взрыв на заводе по подготовке газа в Уренгое, который значительно снизил поставки газа в Европу – где-то на 50% на несколько недель. И это тоже была причина, почему цены на газ в Европе так взлетели. Поэтому я советовал бы нашим коллегам обращать внимание и на свою систему.

Два года назад зимой мы транзитировали 250 млн. куб. м газа в сутки. В прошлом году – 186 млн куб. м. В этом году – 85 млн куб. м. Это означает, что фактически за два года объем транзита снизился. Но если два года назад мы могли транзитировать 250 млн куб м в сутки, почему мы не можем этого делать сейчас? Могла ли наша система так "деградировать" за два года? Конечно, нет. Мы вкладываем большие деньги в нашу систему. Только до конца этого года мы планируем инвестировать в ремонт, техническое обслуживание, диагностику и капитальные инвестиции примерно в 6 млрд грн.

Согласованный регулятором 10-летний план развития ГТС, предусматривает инвестиции в капитальное строительство – около $1,5 млрд. Основное направление этих инвестиций – строительство и капитальный ремонт десяти компрессорных станций, которые будут использоваться для собственных нужд. Эти станции частично используются в транзите. Но в основном это для наших собственных нужд. Мы уже строим две станции: "Яготин", которую планируем закончить в следующем году, и еще восемь станций, которые планируем построить до 2025-26 гг. Поэтому у нас есть план, мы видим, как нашу систему развивать, модернизировать, оптимизировать и все нас будет хорошо.

Новый газовый контракт между Венгрией и "Газпромом" - это был болезненный удар по Украине

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