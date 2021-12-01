О чем говорил Зеленский в Раде: основные заявления в обращении

О чем говорил Зеленский в Раде: основные заявления в обращении

В обращении глава государства анонсировал ряд изменений, которые произойдут в стране в 2022 году.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 декабря, обратился с традиционным посланием в Верховную Раду.

Что сказал Зеленский во время выступления в Раде — читайте в материале ТСН.ua.

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Экономика

В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня с момента Независимости – превысит 190 млрд. долларов.

“Впервые с 13 года мы снизим госдолг до уровня ниже 50% ВВП. При том, что в последние годы в других странах он стремительно рос. И в среднем по всему миру превышает 90%. Золотовалютные резервы выросли до 30 млрд долларов”, – отметил президент.

Прожиточный минимум и расширение программы доплат к пенсиям

С сегодняшнего дня минимальная зарплата составляет 6,5 тысячи гривен. Средняя зарплата впервые за последние 30 лет в долларовом эквиваленте превысила 500 долларов. Кроме того, президент заявил о расширении программы доплат к пенсиям.

"Один из наших основных приоритетов — это забота о стариках. В частности, мы уже воплотили программу доплат к пенсиям для людей, достигших 80 лет и 75+. В следующем году мы расширяем эту программу для людей, достигших 70 лет. Мы четко выполняем обязательства по ежегодной индексации пенсий. С марта проиндексирована пенсия 7,9 млн пенсионеров", — подчеркнул глава государства.

Термомодернизация

Президент анонсировал начало в 2022 году программы большой термомодернизации : "Мы планируем утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, садов, больниц. Это позволит нам застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы".

Экономический паспорт

Глава государства приветствовал принятие налогового законопроекта 5600, который вчера парламент одобрил во втором чтении. Он пояснил, что средства, которые получит бюджет от действия этого законопроекта, будут направлены на детей.

"До 10 декабря я вношу законопроект об экономическом паспорте украинцев. Средства за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах украинских детей", — отметил он.

О системной борьбе с олигархами

В Украине впервые за последние 30 лет началась системная борьба с олигархами, подчеркнул президент.

"Украина в этой борьбе победит. Украина с этим закончит, но я не хочу заканчивать свое выступление именно этой тематикой, тематикой олигархов. Я хочу говорить в конце о мелочах, я хочу сказать о главном, о государстве без украшений, без купюр", — сказал глава государства.

Кредит по ставке 5%

Зеленский анонсировал программу кредитования "Украинская мечта" (кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля и получения образования или смены профессии).

Восстановление научного флота Украины

В Украине будет восстановлен научный флот государства. "Впервые мы восстанавливаем научный флот нашего государства. Последний рейс украинского научного судна в мировом океане состоялся 20 лет назад, а в Черном море — 10 лет назад. В этом году у нас появилось два корабля", — сказал президент.

О стратегии деоккупации Крыма

Крым вернулся в мировую повестку дня и разработана стратегия по его деоккупации и реинтеграции.

"Впервые с момента оккупации мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках и встречах, не лозунгами, а официальными документами", — отметил Зеленский.

Все ветераны войны на востоке получат квартиры

Уже в следующем году все ветераны войны на востоке получат квартиры.

"В следующем году мы впервые с начала войны на востоке Украины полностью закроем очереди на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины. Сразу после ветеранов мы начинаем такой же процесс для всех наших военнослужащих", — заявил президент.