О гарантиях безопасности для Украины от НАТО высказался генерал из Эстонии: "У вас есть полная поддержка"

Украина получит ядерные гарантии безопасности, когда станет членом НАТО, а сейчас ее безопасность гарантирует понимание Западом, что Россия представляет угрозу, которую следует нейтрализовать.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал эстонский генерал, командующий Лигой обороны Эстонии и действующий депутат парламента страны Меэлис Кийли.

Эстонский генерал убежден, что когда Украина станет членом НАТО, она, как Швеция и Финляндия, а также другие члены блока, окажется под ядерной защитой.

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"Это как раз и является нашей общей целью – сделать соседа (Россию – ред.) настолько слабым, чтобы он не смог угрожать соседним странам. И мы также должны понимать, что это (членство в НАТО – ред.) – тоже ядерная защита. У нас в Альянсе есть три члена (США, Франция и Великобритания – ред.) с ядерным оружием, поэтому это уже автоматическая гарантия для всех других членов НАТО. И я уверен, когда Украина станет членом НАТО, она будет иметь такие же (ядерные – ред.) гарантии, как и все остальные", – сказал Кийли.

Гарантии безопасности до вступления в НАТО

Заметим, что Украина надеется еще до вступления в Альянс получить такие же временные гарантии безопасности, как в Швеции и Финляндии. Однако дискуссии среди западных партнеров сейчас проходят вокруг вопроса о продолжении текущей военной и финансовой поддержки Украины.

Комментируя это, командующий Лигой обороны Эстонии сказал, что на Западе существует взаимное понимание того, что Россия представляет угрозу, и эту угрозу нужно нейтрализовать: "Это лучшая политика, которую вы можете иметь".

"Думаю, вы имеете даже больше сейчас (чем Швеция и Финляндия – ред.). У вас есть полная поддержка. Ситуация кардинально изменилась после российского вторжения. Посмотрите, как изменилась внешняя политика Франции и Германии. Это (вторжение РФ – ред.) стало звонком, который заставил проснуться, а не как вторжение в Грузию. Сегодня они реально проснулись. Обратной дороги нет. Есть взаимное понимание трансатлантического сообщества, что Россия является угрозой, и эту угрозу нужно нейтрализовать. И это лучшая политика, которую вы можете иметь", – заверил Кийли.

Ожидание от саммита НАТО в июле

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, государство работает над тем, чтобы так же, как Швеция и Финляндия, подав заявку на вступление в НАТО, получить на вильнюсском саммите приглашение к членству в Альянсе.

Как анонсировал генсек Альянса Йенс Столтенберг, на саммите 11-12 июля лидеры стран-членов "подтвердят, что Украина станет членом НАТО" и согласуют "пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО".

Однако издание The Washington Post проинформировало 7 июля, что члены НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите уже на следующей неделе, и до сих пор не определены детали пакета безопасности для государства. В материале указано, что в Альянсе до сих пор сомневаются в готовности Украины присоединиться к НАТО, мол, государство еще должно пройти долгий путь реформирования армии и решения проблемы с коррупцией.

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