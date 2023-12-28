О мужчинах будут знать все: в реестре военнообязанных уже полмиллиона человек – все детали

В Украине уже несколько месяцев работает реестр военнообязанных "Оберіг". Работы в нем завершены и уже сейчас о более чем полумиллионе мужчин знают все.

Как работает реестр, сколько там людей, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Заявление заместителя министра обороны

Реестр военнообязанных постоянно расширяется. По состоянию на конец декабря 2023 записей в реестре "Оберіг" увеличилось на 750 тысяч записей. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью DOU.

"Мы видим трехпалую структуру, которую хотим цифровизировать. Первое – это реестр военнообязанных "Оберіг". Запланированная работа по нему завершена, мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%. Также двигаемся к цифровизации данных военнослужащих и будем сотрудничать с Министерством ветеранов по всем услугам, которые касаются ветеранов. Это нам кажется очень логично", — говорит Черногоренко.

Кто попадет в реестр?

Черногоренко отмечает, что в реестр не вносят данные военных, то есть чисто реестр гражданских, которые могут быть затем мобилизованными. Эта система должна упростить работу ТЦК и снизить коррупцию во всех этих структурах.

"Оберіг" призван уменьшить коррупцию, возможность манипуляций с данными, возможность отправки повесток вдвойне, тройне уже воюющим людям. Наш конечный пользователь – это не только военнообязанный, это работник ТЦК и СП, который должен быть Суперменом в работе с данными, в работе с людьми, быть сервисно-ориентированным", – пояснила замглавы Минобороны.

Как информация о вас появляется в реестре

А теперь напомним вам, как работает реестр и какая информация о вас в нем содержится. Эта система – автоматизированная, а данные взимаются со всех электронных реестров.

В результате получаем все персональные данные, такие как: ФИО, место жительства, дата рождения, семейное положение, данные о членах семьи, место работы, образование, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, состояние здоровья, судимость. А также служебные данные о прохождении службы, участии в боевых действиях, воинском звании, военной специальности, степени пригодности к военной службе по состоянию здоровья и прочее.

Знать будут даже то, владеете ли вы иностранным языком и какую квалификацию имеете. А еще будут записаны сведения об открытых исполнительных производствах. Помогают наполнять базу, то есть отдают все сведения о вас: Центральная избирательная комиссия, полиция, суд, офис генпрокурора, пенсионный фонд, Минздрав, Минобразования, пограничники, налоговая и миграционная служба. А к готовому реестру доступ имеет Минобороны, Генштаб ВСУ, СБУ, разведка ну и, конечно, ТЦК.

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О МУЖЧИНАХ ЗНАЮТ ВСЕ! В реестре военнообязанных уже полмиллиона человек!

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о работе реестра "Оберіг" и к каким изменениям в мобилизации приведет его применение.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что единый реестр военнообязанных необходим для того, чтобы отцифровать информацию о гражданах и автоматизировать работу военкоматов.

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