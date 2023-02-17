"О, Путина поймали": житель Хмельницкого Владимир Путин рассказал о жизни с именем диктатора

Хмельницкий предприниматель пережил покушение и задумывается над тем, как хорошо было бы ударить по флоту оккупантов.

Сегодня в Хмельницком Владимир Путин отмечает свой день рождения. Речь идет об одном из немногих украинцев, у которого идентичны с российским диктатором имя и фамилия, из-за чего в жизни этого патриотического хмельничанина иногда случаются довольно курьезные случаи.

О жизни с такими паспортными данными украинский Владимир Путин рассказал в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua.

"В городе, в определенных кругах, я известен. В государственных учреждениях, когда предъявляю паспорт, на лицах охранников всегда вижу улыбку, – рассказывает Владимир Путин. – В начале войны был случай, когда при проверке документов на одном из блокпостов один из проверяющих пошутил. "О, Путина поймали, смотрите, кого поймали", — сказали мне тогда. Это было где-то в марте".

О себе Владимир Путин рассказывает, что сегодня ему исполняется 51 год, у него три высших образования, зарабатывает на жизнь частным предпринимательством.

К этому добавляет, что, как и в жизни каждого человека, были и опасные моменты. По словам Путина, несколько лет назад на него было совершено покушение по политическим мотивам.

"Дело несколько раз закрывали, потом открывали. Сейчас оно на рассмотрении у прокурора. Жду, когда будут объявлять подозрение фигуранту. С тем стрелявшим – давняя конфликтная ситуация". – говорит Путин.

Рассказывая о возможных мотивах, говорит так: "В то время были выборы, у меня были суды с городским советом. Возможно, хотели запугать. Дело закрывали, ему возвращали оружие, потом заявляли, что не имели права возвращать ему оружие. Было такое впечатление, что кто-то из правоохранителей был ангажирован".

На вопрос о том, каким бы словом он охарактеризовал российского Путина, украинский Путин ответил нам, что в одно слово весь существующий негатив по отношению к диктатору не поместится: " Одного слова будет мало… "

К этому Владимир Путин добавляет, что по его собственному мнению война затянется минимум на год или несколько лет из-за медленных поставок необходимого Украине оружия.

"Можно было бы дать ракеты, чтобы уничтожить Черноморский флот. Мы уменьшили бы количество нападений со стороны моря. Нескольких ракет было бы достаточно. Но этого нам не дают…", — резюмирует Путин.

Как оказалось, у украинского Владимира Путина хорошее чувство юмора.

Украинский Путин на своей странице в соцсети "троллит" диктатора. Скриншот со страницы В.Путина в Facebook

Скриншот со страницы В.Путина в Facebook

На своей странице в Facebook он часто публикует мемы в отношении российского президента. Например, на одном из последних изображен российский Путин, который поднимает мертвого оккупанта и обращается к нему со словами: "Вставай, собирайся, мы всерьез еще не начинали".

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