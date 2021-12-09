О Путине, войне с Россией и помощи Украине от США: основное из разговора Зеленского с Байденом

О Путине, войне с Россией и помощи Украине от США: основное из разговора Зеленского с Байденом

В прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" руководство Офиса президента рассказало первые подробности разговора президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он состоялся вечером 9 декабря и длился полтора часа.

ТСН.ua собрал главное о разговоре двух президентов.

О Путине

Разговор двух президентов начался с рассказа Байдена о его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Андрей Ермак: Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным

О последствиях возможного вторжения России в Украину

Байден предупредил Путина о последствиях из-за вторжения в Украину.

"Президент Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле будет принято решение по эскалации вокруг украинских границ, вплоть до вторжения на территории Украины. США – и президент Байден об этом сказал очень четко – вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае, если такое случится", — сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Байден предупредил Путина о последствиях в случае эскалации конфликта

О предоставлении помощи Украине в случае открытой войны с Россией

Байден заверил, что США окажут всю необходимую помощь Украине, чтобы защитить свои границы от РФ.

"Президент Байден очень четко сказал о том, что любые переговоры, какие-либо решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины. Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время", — отметил Ермак.

О формате, в котором США готовы присоединиться к урегулированию конфликта между Украиной и РФ

В Офисе президента Украины заверили, что США приняли решение "быть активным участником мирного процесса" в урегулировании военного конфликта на Востоке Украины.

"Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить? Это будет зависеть от многих обстоятельств, это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом, потому что нам нужно это уважать, ведь Германия и Франция в течение этих лет очень многое сделали", — отметил Ермак.

Байден пообещал Украине любую помощь в возможной войне с РФ – Ермак

О проигнорированных инициативах, выдвинутых Украиной в ТКГ

Байден поддержал инициативы, выдвинутые Украиной во время трехдневного заседания ТКГ, однако их не поддержали другие члены контактной группы.

"Президент Байден поздравил украинские инициативы, которые во время трехдневного заседания ТКГ не нашли поддержки от участников ТКГ. Мы продолжили эту работу, мы хотим, чтобы мы имели эти результаты до конца года. Украина предложила вернуться к режиму полного прекращения огня, которое было достигнуто в 2020 году, но продержалось несколько месяцев. Второе, это наконец-то открыть два КПВВ, это — Счастье и Золотое, которые уже год с украинской стороны на европейском уровне отстроены и готовы работать. И также Украина еще раз предоставила списки людей, готовых сегодня для проведение взаимного освобождения. Мы будем бороться за каждого нашего человека, мы не остановимся", — сказал Ермак.

О реакции Байдена относительно желания Путина заставить Запад пойти на компромиссы

Во время разговора Зеленского и Байдена речь не шла о том, что Украина должна пойти на компромисс с Россией.

"Во время этого разговора не шла речь о каких-либо компромиссах, которые не отвечают интересам нашего государства. Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины. И только Украина должна решать этот вопрос — и члены Альянса, безусловно, — сказал Андрей Ермак.

Андрей Ермак рассказал о переговорах Зеленского и Байдена | Право на владу

О готовности Зеленского к прямым переговорам с Путиным

Зеленский готов к прямым перегорам с Путиным. Об этом в эфире "Права на владу" сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

"Президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию и мы надеемся, что при поддержке наших партнеров дойдет до этого разговора" — сказал Сибига, заметивши, "украинская сторона не те, кого можно обвинить в эскалации, мы за мирное урегулирование конфликта".

О вступлении Украины в НАТО

Байден объяснил Путину, от кого зависит вступление Украины в НАТО.

"Много в последние дни были разговоры о якобы каких-то условиях относительно НАТО, о членстве в НАТО, о курсе на членство в НАТО Украины. Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО — это только решение украинского народа. Это суверенное независимое государство. И он этот вопрос даже не готов был обсуждать. И это зависит от Украины и членов НАТО", — сказал Ермак.

При каком условии Украина может войти в НАТО | Ермак раскрыл подробности разговора Байден-Путин

О реформах в Украине

Байден отметил "большой прогресс в проведении реформ" в Украине.

"Мы сегодня увидели все сигналы, которые были предоставлены в виде санкций, которые были приняты против, в первую очередь, человека, который блокировал на наивысшем уровне Конституционного суда Украины проведение этих реформ (речь идет об экс-главе КСУ Александре Тупицком, — ред.). Я думаю, что это очень четкий и очень показательный сигнал, который мы получили сегодня", — сказал Ермак.

Байден поздравил Зеленского с прогрессом в области реформ

О возможностях Зеленского

Байден выразил уверенность в возможностях Зеленского совершить то, чего никому раньше не удавалось. Ермак рассказал, что Байден поздравил Зеленского с большим прогрессом в проведении реформ, особенно касающихся судебной власти.

"Мы сегодня увидели сигналы, которые были поданы в виде санкций, примененных против человека, блокировавшего работу Конституционного суда Украины и проведения этих реформ", — заметил Андрей Ермак, имея ввиду санкции США в отношении экс-председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Ермак также отметил, что разговор американского и украинского лидеров был откровенным и теплым. Об этом свидетельствовали и слова Байдена, которые он сказал в завершение разговора с Зеленским.

"Я уверен, что у вас, господин президент Зеленский, есть возможности, и я верю, что вы сделаете то, что никто до вас не делал в стране. Я имею особое отношение к вашей стране. Я ее очень люблю, очень уважаю, очень хорошо знаю и верю в ее успех”, — процитировал Ермак слова президента США.

Зеленский о разговоре с Байденом

Зеленский обнародовал свой первый комментарий из четырех предложений о полуторачасовом разговоре с президентом США Джо Байденом.

"Завершил полуторачасовой разговор с Джо Байденом. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", — говорится на странице Зеленского в Twitter.

Читайте также: