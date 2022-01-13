О российских ультиматумах говорили в ОБСЕ: что ответила Украина и какой результат переговорного марафона

О российских ультиматумах говорили в ОБСЕ: что ответила Украина и какой результат переговорного марафона

По итогу Россия только на этой неделе в трех разных европейских городах и на трех площадках услышала один и тот же ответ.

Вена стала последней площадкой переговоров о так называемых гарантиях безопасности, которых требует Россия. Впервые за столом переговоров была Украина. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау , открывший сегодня заседание ОБСЕ в Вене, заявил – сейчас риск войны в Европе самый высокий за последние 30 лет.

О том, что ответила Украина на требования России и какой результат этого переговорного марафона — 13 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Нельзя разделить мир на сферы влияния и нельзя указывать другим, в какие альянсы вступать. Это россияне только на этой неделе услышали в третий раз сегодня в Вене, на заседании Постоянного Совета ОБСЕ.

Главное отличие этих переговоров в том, что это уже не двусторонняя встреча Россия-Соединенные Штаты, как было в Женеве, и не переговоры Россия-НАТО, как было в Брюсселе. Теперь за столом переговоров были 57 стран-членов ОБСЕ, и главное – там была Украина. Заявление от Украины звучало за закрытыми дверями, впрочем, как рассказал постоянный представитель при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, украинская сторона отвергла претензии России, идти или не идти в НАТО, и заявила — возвращения к сферам влияния не будет.

"Российская федерация образовала вокруг себя пояс конфликтов и теперь заявляет о том, что ей не хватает безопасности. Предложение первое очевидно — прекратить вмешательство и подпитку этих конфликтов, и безопасность той же России повысится", — отметил он.

Россия снова повторила требования к НАТО свернуть инфраструктуру и не принимать в свои ряды Украину и Грузию. Эти гарантии россияне хотят в письменном виде и немедленно. А на встречное требование отвести российские войска от границы с Украиной и вернуть их в казармы Москва ответила, что даже обсуждать это не будет. Так сказал сегодня глава МИД России Сергей Лавров, назвав требование неприемлемым. Соединенные Штаты ультиматумы России называют шантажом и говорят – готовы продолжать диалог, впрочем без угроз. Там повторяют, что в случае нападения на Украину цена для России будет высокой. Санкции могут быть наложены лично на Путина. Также под санкции может попасть премьер России, глава МИД, члены правительства и командующие вооруженными силами. Такой законопроект обнародовали американские сенаторы.

По итогу Россия только на этой неделе в трех разных европейских городах и на трех площадках услышала один и тот же ответ – ее требования неприемлемы. В Москве уже заявили – Кремль будет думать, продолжать ли разговор дальше.

Напомним:

Для РФ, по мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, переговоры по так называемым "гарантиям безопасности" прошли неудачно. Украинская сторона вместе с партнерами продолжит работу над воплощением комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны войны в Европе.

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