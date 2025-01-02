Об этом молчали все: тайные миссии и конец войны в Украине

В 2025 году будет доминировать положительное астрологическое влияние на Украину.

Украина готовит сюрпризы для врага! Украинская астролог сделала прогноз на 2025 год. Ключевые даты для Украины в 2025 году, вероятные выборы в День Независимости и победа, но когда именно?

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Астрологический прогноз на 2025 год

Украинская астролог Альбина Пономаренко сделала прогноз на 2025 год. Она рассказала, с каких событий начнется 2025 год. По ее словам, не обойдется без тревог. Возможны "Шахедовые" и ракетные угрозы. Однако Украина также готовит "сюрпризы" для врага. Более того, астролог прогнозирует хороший подарок под елку от наших западных партнеров. А в феврале Украину ждет так называемый "аспект года" – это время, когда страна должна пытаться использовать все положительные возможности, которые даются нам от вселенной.

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Примечательно, что, по словам Альбины Пономаренко, в феврале 2025 года Украина даже может вернуть часть оккупированных территорий. Также вероятны важные для страны миграционные процессы. Украинцы могут охотнее возвращаться из-за границы домой. Более того, на территорию нашей страны может быть введен миротворческий контингент.

Тайные миссии

Астролог также отметила, какое астрологическое влияние на Украину может оказаться весной 2025 года. Возвращение территорий и пленных – это ключевые события, которые могут произойти весной 2025 года. "Тайные миссии в марте будут очень удачными", – подчеркивает Альбина Пономаренко. И добавляет, что подобные события могут быть связаны с морем.

Астролог также поразила информацией о том, что в августе Украину ждет мощное звездное событие.

Ретроградное влияние

Указала астролог и о мощных ретроградных периодах для Украины. А также вспомнила о влиянии лунных и солнечных затмений и дала советы, что следует и не стоит делать в это время.

Альбина Пономаренко также отметила влияние ретроградного Марса на Украину. И это, по словам астролога, может дать старт завершению войны в Украине.

Рассказала астролог и о вероятной угрозе радикализации военной обстановки в 2025 году. Однако отметила и о благоприятных периодах для заключения соглашений и создания союзов. А также поразила прогнозом о поступлении военной помощи от западных партнеров. Особый акцент астролог сделала на самолетах.

Победа в 2026 году?

Неожиданный прогноз сделала Альбина Пономаренко и на 2026 год. Она считает, что именно тогда у Украины больше шансов победить Россию. Формула успеха и победы выпадает для Украины именно на август 2026 года.

К сожалению, ядерная угроза будет оставаться для Украины актуальной в 2025 году. Более того, Альбина Пономаренко говорит и об опасности, которая связана с водой.

Однако положительное астрологическое влияние на Украину в 2025 году будет доминировать. Более того, Альбина Пономаренко подчеркнула, что Украина была, есть и будет! А значит, победа будет за нами.

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