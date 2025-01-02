Об этом молчали все: тайные миссии и конец войны в Украине

В 2025 году будет доминировать положительное астрологическое влияние на Украину.
Украина готовит сюрпризы для врага! Украинская астролог сделала прогноз на 2025 год. Ключевые даты для Украины в 2025 году, вероятные выборы в День Независимости и победа, но когда именно?
Все детали поразительного прогноза от известной астролога – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.
Астрологический прогноз на 2025 год
Украинская астролог Альбина Пономаренко сделала прогноз на 2025 год. Она рассказала, с каких событий начнется 2025 год. По ее словам, не обойдется без тревог. Возможны "Шахедовые" и ракетные угрозы. Однако Украина также готовит "сюрпризы" для врага. Более того, астролог прогнозирует хороший подарок под елку от наших западных партнеров. А в феврале Украину ждет так называемый "аспект года" – это время, когда страна должна пытаться использовать все положительные возможности, которые даются нам от вселенной.
Примечательно, что, по словам Альбины Пономаренко, в феврале 2025 года Украина даже может вернуть часть оккупированных территорий. Также вероятны важные для страны миграционные процессы. Украинцы могут охотнее возвращаться из-за границы домой. Более того, на территорию нашей страны может быть введен миротворческий контингент.
Тайные миссии
Астролог также отметила, какое астрологическое влияние на Украину может оказаться весной 2025 года. Возвращение территорий и пленных – это ключевые события, которые могут произойти весной 2025 года. "Тайные миссии в марте будут очень удачными", – подчеркивает Альбина Пономаренко. И добавляет, что подобные события могут быть связаны с морем.
Астролог также поразила информацией о том, что в августе Украину ждет мощное звездное событие.
Ретроградное влияние
Указала астролог и о мощных ретроградных периодах для Украины. А также вспомнила о влиянии лунных и солнечных затмений и дала советы, что следует и не стоит делать в это время.
Альбина Пономаренко также отметила влияние ретроградного Марса на Украину. И это, по словам астролога, может дать старт завершению войны в Украине.
Рассказала астролог и о вероятной угрозе радикализации военной обстановки в 2025 году. Однако отметила и о благоприятных периодах для заключения соглашений и создания союзов. А также поразила прогнозом о поступлении военной помощи от западных партнеров. Особый акцент астролог сделала на самолетах.
Победа в 2026 году?
Неожиданный прогноз сделала Альбина Пономаренко и на 2026 год. Она считает, что именно тогда у Украины больше шансов победить Россию. Формула успеха и победы выпадает для Украины именно на август 2026 года.
К сожалению, ядерная угроза будет оставаться для Украины актуальной в 2025 году. Более того, Альбина Пономаренко говорит и об опасности, которая связана с водой.
Однако положительное астрологическое влияние на Украину в 2025 году будет доминировать. Более того, Альбина Пономаренко подчеркнула, что Украина была, есть и будет! А значит, победа будет за нами.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРО ЭТО МОЛЧАЛИ ВСЕ! Тайные миссии и конец войны в Украине!
Читайте также: