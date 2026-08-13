Об этом знают не все: 10 нюансов и лайфхаков о назначении и получении пенсии в Украине

Пенсия в Украине

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Оформление пенсии в Украине часто затрудняется бюрократическими тонкостями. Незнание мелких деталей законодательства может стоить пенсионеру утраченных месяцев выплат или существенно заниженного размера пенсии.

Сайт ТСН.ua рассмотрел 10 важнейших вопросов и «подводных камней» пенсионного законодательства, о которых стоит знать каждому: и тем, кто уже на пенсии, и тем, кто готовится её оформить. Это назначение, перерасчет, учет стажа, дополнительные выплаты, оформление пенсии при работе за рубежом и т. д.

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Заявление о выходе на пенсию: как не потерять деньги из-за опоздания

Согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», заявление о назначении пенсии по возрасту (в 60 лет) можно подать без потери средств в течение четырёх месяцев: за месяц до 60-летия и еще в течение трех месяцев после дня рождения. Если подать заявление на месяц раньше — документы примут, но пенсию начислят только со дня, следующего за наступлением 60-летия. Начисление происходит автоматически; в случае смерти такого человека до достижения 60 лет информация об этом в режиме онлайн (при оформлении свидетельства о смерти) поступает в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и в банк, в котором оформлена пенсионная карта. Пенсия не начисляется, а если она уже была начислена, то средства блокируются и возвращаются в бюджет ПФУ.

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Гораздо важнее подать заявление не позднее, чем через три месяца после дня рождения. Тогда пенсию начислят в полном объеме, начиная с 60 лет +1 день, и выплатят задним числом за весь период. Если опоздать хотя бы на день — выплаты назначат только с даты подачи заявления, а деньги за предыдущие месяцы «сгорят».

Отсрочка выхода на пенсию: действительно ли это выгодно?

Так, законодательство поощряет тех, кто имеет необходимый стаж (35 лет), но решает продолжать работать и оформляет пенсию позже, чем в 60 лет. За каждый полный месяц отработанного стажа после достижения пенсионного возраста (при отсрочке до 5 лет) размер пенсии увеличивается на 0,5%. За каждый месяц отсрочки свыше 5 лет надбавка составляет 0,75%. При отсрочке выхода на пенсию на 5 лет пенсия увеличится на 30%, на 7 лет — на 63%.

Но есть нюанс: если пенсионер не оформит в 60 лет даже минимальную пенсию (сейчас 2595 грн), то за 5 лет он потеряет 155,7 тыс. грн, за 7 лет — почти 218 тыс. грн.

Увеличенная пенсия через 5 лет составит (при условии, что минимальная пенсия не будет расти) 3373 грн, через 7 лет — 4230 грн. Если опустить расчеты, получим: чтобы выйти в ноль, пенсионер должен прожить 81 год и 8 месяцев после выхода на пенсию в 65 лет (плюс 16 лет и 8 месяцев) и 78 лет 1 месяц после выхода на пенсию в 67 лет (плюс 11 лет 1 месяц). Но через 5–7 лет многое изменится: пенсии будут индексироваться, а для тех, кто работает, — даже дважды в год каждые два года. Расчеты показывают: при индексации начисленных пенсий на 10% ежегодно и росте минимальной пенсии также на 10% ежегодно срок окупаемости отказа от пенсии составит соответственно 12 лет и 6 месяцев (пенсионер должен дожить до 77,5 лет) и 7 лет и 9 месяцев (пенсионер должен дожить до 74 лет и 9 месяцев). Поэтому вывод таков: экономические основания для отказа от пенсии в 60 лет в обмен на её увеличение в будущем являются сомнительными.

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Пенсионный фонд не принимает трудовую книжку из-за ошибок: что делать?

Опечатки в фамилии, дате рождения, отсутствие четкой печати под записью об увольнении, исправление даты или отсутствие номера приказа — наиболее распространенные причины отказа ПФУ в зачете лет стажа. Проблема актуальна для стажа, приобретенного до 1 января 2004 года. С 2004 года в Украине заработал электронный Реестр застрахованных лиц, и стаж рассчитывается автоматически на основании уплаченных взносов (ЕСВ).

Алгоритм действий:

Обратиться в предприятие (или к его правопреемнику), где была сделана запись, для получения уточняющей справки.

Если предприятие ликвидировано, обратиться в государственный архив по месту регистрации предприятия.

Если данные в архивах отсутствуют, стаж до 2004 года можно подтвердить через специальную комиссию при ПФУ с помощью показаний свидетелей (не менее двух, которые работали одновременно с вами и имеют правильно оформленные документы о своей работе).

Ошибки в ФИО, дате рождения и т. п., обнаруженные в действующей трудовой книжке, может исправить работодатель на основании официального документа (паспорт, свидетельство о рождении).

Крайняя мера: установление факта работы в судебном порядке после получения письменного отказа от ПФУ. Предмет иска: признание действий Пенсионного фонда противоправными и обязать зачесть стаж. В 95% случаев суд встает на сторону будущего пенсионера, но процесс может длиться год и более.

Оцифровка трудовой книжки: как правильно это сделать заранее

После 10 июня 2026 года истек срок перевода бумажных трудовых книжек в электронную форму (сканирование). Бумажная трудовая книжка утратила статус основного документа о трудовой деятельности, приоритет перешел к электронному реестру ПФУ. Тем, кто уже оформляет пенсию, книжку оцифруют бесплатно в офисе ПФУ при приеме документов.

У начинающих есть два варианта: поручить оцифровку сотруднику отдела кадров на предприятии или сделать это самостоятельно. Во втором случае у вас будет 100% гарантия, что возможные неточности будут обнаружены вами заблаговременно и исправлены. Попросите кадровика сделать качественные цветные сканы всех страниц вашей трудовой книжки, даже пустых. Это законно: работодатель обязан предоставлять работнику копии документов, касающихся его работы.

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Дальнейшие действия: войдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью своей «Дія.Підпису» или BankID в раздел «Сведения о трудовой деятельности», загрузите подготовленные файлы (требования к ним изложены в постановлении ПФУ № 11-1, а именно: цветные, формат .jpg или .pdf, размер не более 1 МБ) и подписать заявление электронной подписью. Через несколько дней в личном кабинете вы увидите статус «Принято» или пояснение, если ПФУ что-то не понравилось (например, какая-то страница размыта) и придется переделать скан.

Зачисление в стаж для получения пенсии по уходу за ребенком или родственником

Увеличить страховой стаж можно даже не работая, в двух случаях. Первый — период ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Стаж зачисляется одному из родителей, как правило, матери, при условии, что она в это время не работала (находилась в декретном отпуске) и получала государственное пособие при рождении ребенка или уходе за ним. Учитывается на основании свидетельства о рождении ребенка.

Второй — уход за немощным родственником (степень родства не имеет значения): лицом с инвалидностью I группы, ребёнком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80 лет или младше, но нуждающимся в постоянном уходе по заключению ВКК — врачебной консультативной комиссии. Лицо, осуществляющее уход, должно быть трудоспособным (без инвалидности и не достигший пенсионного возраста), не работать в это время официально и получить в органах социальной защиты компенсацию за оказание услуг по уходу на непрофессиональной основе (подается заявление). Важный нюанс: компенсацию должен получать ухаживающий, а не лицо, нуждающееся в уходе. Это пособие для лиц с инвалидностью или надбавка на уход за престарелыми. В противном случае стаж для пенсии не будет учтён.

Как пересчитать пенсию, не дожидаясь 2 лет после её назначения

Автоматический перерасчет пенсии для работающих пенсионеров производится раз в 2 года (с 1 апреля). Однако в отдельных случаях его можно провести раньше.

При увольнении с работы. Если пенсионер увольняется, он должен уведомить об этом ПФУ в течение 10 дней. Ему сразу пересчитают пенсию с учетом большего стажа, актуального прожиточного минимума для нетрудоспособных и проведут индексацию, которая не применялась к работающим.

При предоставлении новых документов: если вы нашли справку о дополнительном стаже или заработной плате до 2000 года, которую не подавали при первоначальном оформлении.

При переходе на другой вид пенсии: с пенсии по инвалидности или за выслугу лет на пенсию по возрасту. Это считается не просто перерасчетом, а сменой вида выплаты. ПФУ обязан пересмотреть дело, применив новые показатели, в частности, более актуальную среднюю заработную плату по стране за последние 3 года, что существенно повышает пенсию.

Как получать две пенсии: за работу в Украине и за рубежом

Это возможно, если у потенциального пенсионера есть официальный стаж, достаточный для назначения пенсии, как в Украине, так и в странах ЕС, США и ряде других стран. Для РФ и Беларуси эта норма не действует с 2023 года. Для получения украинской пенсии в настоящее время требуется следующий стаж: в 60 лет — не менее 33 лет, в 63 — от 23 до 33 лет, в 65 — не менее 15 лет. За рубежом стаж для получения пенсии — от 5 лет в Германии (но пенсия при минимальной зарплате составит около 118 евро, это 6000 грн) до 25 лет в Польше (пенсия при минимальной зарплате и стаже 25 лет по достижении 65 лет составит 1800 злотых на руки или 18 300 грн). Отдельный момент — если в Украине не хватает лет для права на пенсию, ПФУ причтет иностранный стаж, чтобы предоставить это право, но саму выплату рассчитает только за украинские годы работы. Например, у 65-летнего мужчины 18 лет стажа в Польше и 10 лет стажа в Украине. Польская часть пенсии составит около 1300 грн (18:25), а украинская — 2595 грн. В сумме в пересчете около 16000 грн.

В каких случаях выплату пенсии могут приостановить и что делать?

Пенсионный фонд вправе приостановить начисление пенсии, если:

Пенсионной картой не пользовались более 6 месяцев.

Непрохождение идентификации. Касается пенсионеров из числа ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) или тех, кто находится за границей более 183 дней в течение года и не прошел ежегодную физическую или электронную проверку.

ПФУ стало известно (от самого пенсионера или налоговой службы) о трудоустройстве по специальности для тех, кто получает пенсию за выслугу лет (учителя, медики).

Что делать. В первых двух случаях подать заявление в ПФУ, пройти идентификацию (можно удаленно через «Дия.Подпись» или посредством видеоконференции со специалистом ПФУ), после чего выплаты возобновятся вместе с задолженностью за все месяцы. В третьем случае выплата пенсии приостанавливается полностью на весь период работы.

Какие надбавки и доплаты можно получить к пенсии

Помимо основного размера пенсии, украинцы имеют право на следующие доплаты:

За сверхнормативный стаж. За каждый год стажа свыше 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин) добавляется 1% от минимальной пенсии, в настоящее время это составляет 25,95 грн. Это самая массовая надбавка: по оценкам, её получают около 80% пенсионеров, или до 8 млн человек.

Возрастные надбавки (для тех, у кого пенсия меньше 10 340 грн): по достижении 70 лет — 300 грн в месяц, в 75 лет — 456 грн, в 80 лет — 570 грн. По оценкам, ее получает каждый третий пенсионер (до 3,5 млн человек).

Еще есть надбавки, которые получает незначительное количество пенсионеров, около 1%: за особые заслуги перед Украиной (Герои Украины, кавалеры орденов, матери-героини и т. д.), неработающие пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей, почетные доноры. Подробное их рассмотрение выходит за рамки данной статьи.

Пенсия индивидуального предпринимателя: какова она будет и как её увеличить

Большинство физических лиц-предпринимателей уплачивают ЕСВ — 22% от минимальной заработной платы. На данный момент это 1902 грн 34 коп. в месяц, которые при 35 годах стажа гарантируют в 60 лет минимальную пенсию (2595 грн в 2026 году). Чтобы заработать пенсию, равную хотя бы средней по стране (7272 грн, или в 2,8 раза выше минимальной), нужно платить 6700 грн в месяц, то есть в 3,5 раза больше.

Поэтому член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин, дал следующий совет:

«Пенсия в рамках нынешней солидарной системы точно не решит проблем предпринимателя в старости. Мы долго ждем, пока государство создаст условия для обязательной накопительной системы, но пока это только обещания. Поэтому будущему пенсионеру нужно думать о том, что решать проблему пенсионных накоплений придется ему самому. Например, ежемесячно на разницу в 4800 грн между минимальным ЕСВ и ЕСВ со средней зарплаты покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), валюту или открывать депозит. По сути, это альтернатива накопительной пенсионной системе, только без помощи государства».

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