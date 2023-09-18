"Об отце забыли, он в критическом состоянии": сын мэра Херсона рассказал о пленном Игоре Колыхаеве

Сын городского головы Херсона Святослав Колыхаев рассказал, что появилось больше информации об его отце – Игоре Колыхаеве, который был похищен оккупантами более года назад со своего рабочего места вместе с коллегами. Большинство из последних уже освобождены.

Новые подробности Святослав Колыхаев рассказал в комментарии для ТСН.ua.

"Россия внесла имя отца в список пленных и передала этот перечень в Красный Крест. В свою очередь Красный Крест передал список Украине. Учитывая, что отец в плену, я не знаю, когда его обменяют", – сообщил нам Святослав Колыхаев.

По словам Колыхаева-младшего, оккупанты за этот год не выдвинули их семье никакого требования – ни финансового, ни политического.

"Что они хотели и хотят от отца – на этот вопрос сможет ответить только он, когда его освободят из плена", – говорит Святослав.

К этому мужчина добавляет, что оккупанты держали отца в СИЗО Херсона, а перед тем, как ВСУ освободили областной центр, россияне вывезли городского голову на оккупированную территорию, а затем в неизвестном направлении, не исключено, что в Россию.

Кроме того, Святослав говорит, что много раз обращался к украинским властям по поводу своего отца.

"Многое зависит и от украинской власти. Меня очень поражает то, почему власть полтора года не реагирует, не обращает внимания. Были формальные отписки, я не видел активных действий. Сейчас ситуация на слуху, а до этого об этом как-то забыли. Состояние здоровья у отца плохое, я бы сказал – критическое. У него есть астматическое заболевание, при котором нужен баллончик с лекарством", – говорит Святослав Колыхаев.

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