"Оба — злостные нарциссы": как жители Аляски поддержали Украину и что говорят о саммите Трампа и Путина

Демонстрация в поддержку Украины / © Getty Images

В городе Анкоридж, что на Аляске, прошла демонстрация в поддержку Украины. Хотя Аляска — это так называемый «красный» штат, то есть большинство здесь голосует за Трампа, сотни людей вышли с сине-желтыми флагами и плакатами, чтобы выразить свой протест против агрессии России и заигрываний американского президента с Путиным.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Как на Аляске реагируют на саммит Трампа и Путина

«Отдавать Украину Путину — это как отдавать Чехословакию Гитлеру» — надпись на одном из плакатов. Анкоридж почувствовал себя центром исторического события — и нашел немало сине-желтых флагов.

Хотя городок Анкоридж и является столицей целого штата Аляска, его население не превышает 300 тысяч человек. Поэтому для него это — очень массовая демонстрация. Пока российские пропагандисты наперегонки вешают фотографии из совершенно других штатов, пытаясь доказывать, что Путина здесь ждут, местные не скрывают возмущения.

Хелен Шаррат — бывшая британка, которая сейчас живет на Аляске, к украинской диаспоре она не имела никакого отношения: «Речь идет об Украине. Не об Америке, не о России, разве что это Россия напала на Украину, и Россия должна оттуда уйти. О чем здесь вести переговоры? Что должен сделать Зеленский? Он просто хочет, чтобы его границам дали покой. И то, что его здесь нет — это снова возвращает нас к эпохе колониализма».

Не меньше, чем российскому руководителю, от протестующих достается и собственному президенту.

«Они оба — злостные нарциссы, которые заботятся только о собственных интересах. Если бы они действительно хотели говорить о том, что происходит в Украине и как завершить войну, они бы пригласили президента Зеленского», — говорит жительница Анкориджа Стефани Шаффер.

Что говорят эксперты о саммите

Путина на Аляске еще нет, прилетело только сопровождение — пропагандисты и министры. Сергей Лавров, бессменный глава российского МИДа, прилетел в худи с надписью «СССР» на груди.

Россияне продолжают обыгрывать Трампа: о встрече на Аляске они попросили в тот самый момент, когда истекало время ультиматума, который поставил Путину американский президент. Аналитик Вадим Денисенко убежден: что бы ни говорил глава Кремля, а нуждается он в снятии санкций, и быстром.

«Мне кажется, что Путин едет туда ради того, чтобы добиться максимально возможного и максимально комфортного для себя снятия санкций. Дело в том, что российская экономика находится в предрецессионном состоянии, и мы можем четко понимать, что если санкции не будут сняты на сегодняшний момент следующий 2026 год — это будет год начала очень глубокой, очень серьезной рецессии российской экономики», — говорит Вадим Денисенко, руководитель аналитического центра «Деловая столица».

Есть еще и русская православная церковь Аляски, подчиненная, как и все остальные, патриарху Кириллу, который ранее призывал своих верующих не бояться применения ядерного оружия, а российскую войну с Украиной называет чуть ли не крестовым походом. Иронично, что молятся здесь уже третий день — за мир.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин успокаивает: как бы Трамп себя ни вел, повторения сценария с Чехословакией времен Второй мировой Украина избежит. Именно из-за характера американского президента.

«У него нет шанса, извините за нетелевизионную терминологию, сдать Украину, поскольку он будет выглядеть слабаком», — говорит Климкин.

