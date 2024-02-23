"Объединение двух лепрозориев": эксперт раскрыл, с помощью кого Россия может захватить Молдову

Молдове нужно держать руку на пульсе и в случае чего обращаться в Украину за помощью.

Вариант увлечения Путиным Молдовы существует. Если все будет спланировано действительно профессионально, очень скоро может произойти процесс введения в сам Кишинев незаконных военных формирований с изоляцией по северу и по югу.

Все подробности в эксклюзивном интервью для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Реализация сценария захвата власти

“Мы знаем, что это союзные между собой страны, исторически сложившиеся, родственные, но Румыния ограничена юридически. Это страна Североатлантического альянса, она без согласования и согласования со своими коллегами не может предпринимать никаких действий на территории другой страны», – говорит эксперт.

“В свою очередь, незаконные военные формирования хотя и не представляют какой-либо масштабной серьезной угрозы для Украины, но они являются серьезной угрозой для Молдовы. Потому что как бы странно это ни звучало, но они более боеспособны и более подготовленны, чем армия Молдовы... Если это будет очень быстрый прорывной какой-то маневр, с изоляцией центральной Молдовы и непосредственным охватом Кишинева, то в них вполне возможно реализовать такой сценарий увлечения власти» — отметил Коваленко.

По его словам, если все это будет действительно спланировано профессионально, очень скоро может состояться процесс введения в сам Кишинев незаконных военных формирований с изоляцией по северу и по югу.

"Ватная" компонента

“Особенно легко им удастся изоляция по Гагаузии, потому что Гагаузия – это тоже пророссийская такая территория. И фактически с Приднестровьем … девиз может стать: "объединение двух пророссийских территорий", "объединение двух лепрозориев". Также может быть задействована большая "ватная" компонента, там много пророссийского населения", — отметил эксперт.

Он добавил, что их могут накануне даже завезти в Кишинев: «Пророссийские партии типа Шор могут устроить какие-то масштабные события для хаотизации социальной ситуации в стране. И именно под эту волну якобы каких-то митингов, протестов этих граждан Молдовы, желающих также присоединиться к России … может быть устроена и масштабная операция по захвату власти».

"Молду нужно держать руку на пульсе"

Поэтому в данном случае, подчеркнул Коваленко, Молдове нужно держать руку на пульсе и в случае чего обращаться к Украине за помощью. Потому что Украина в этом вопросе поможет намного быстрее, чем любая другая страна НАТО, подчеркнул эксперт.

“Страны НАТО будут неделю, две недели, месяц выражать обеспокоенность, собирать разные там совбезы... пить кофе расстроены, а действовать нужно будет очень быстро. потому что все может решиться через 48 часов, даже и быстрее”, — резюмировал он.

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