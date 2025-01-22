Объединение УНР и ЗУНР: почему это важно и как Украина в ХХ веке потеряла независимость

106 лет назад произошло важное событие – западная и надднепрянская части Украины объединились в одно государство, провозгласив Акт воссоединения. Что известно?

22 января в Украине отмечают День Соборности. Более 100 лет назад состоялось провозглашение Акта злуки двух украинских земель — приднепровской и западной ее частей.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Предпосылки к Акту злуки

В начале ХХ века Европа была обессилена после Первой мировой войны. Австро-Венгерская империя распалась на несколько стран. В Российской империи царил хаос из-за октябрьского переворота.

Именно в это время разворачивается украинское национально-освободительное движение. В Киеве создают Центральную раду, а затем провозглашают независимую Украинскую народную республику, а во Львове - Западноукраинскую народную республику. Далее - оба Украинских государства начинают переговоры об объединении.

Предварительный договор об объединении подписывают в Фастове, городке в 75 километрах от Киева.

Поезд в Фастове

В Киеве на тот момент руководит Гетман Павел Скоропадский. К власти он пришел за полгода до этих событий. Не без содействия германских войск. Представители обоих правительств УНР и ЗУНР в Фастов прибывают поездами. В одном из вагонов и подписан договор о соединении обоих Украинских государств в единое.

Представители УНР и ЗУНР

Как происходило провозглашение Акта злуки в Киеве

Впоследствии к власти приходит Директория - это когда государством руководит несколько человек одновременно. Директория во главе с Владимиром Винниченко в центре Киева проводит военный парад и готовится к торжественному провозглашению Акта злуки.

Софийская площадь 22 января 106 года назад вся была в сине-желтых цветах. Флаги вывешивали прямо в окнах, как это сейчас делаем мы. При входе на Софийскую площадь стояла триумфальная арка с гербами украинских земель. А весь Майдан был до отказа забит людьми. В Софии с утра звучал молебен, звонили колокола.

В полдень обнародуют текст Воссоединения. Кадров тех событий украинские историки до сих пор не нашли. Сейчас оригинал документа хранится в Центральном государственном архиве высших органов власти. В документе с грифом "уникальный" говорится о том, что "отныне сливаются воедино, веками отделенные две части Украины".

Софийская площадь в день подписания Акта воссоединения

Почему состоялось объединение УНР и ЗУНР

Воссоединение украинских земель не было на пустом месте, говорит историк Ярослав Файзулин. Сначала эта идея господствовала среди элиты, а во время Первой мировой войны охватила широкие массы. В тот период уже тиражируют значки с объединенными гербами частей Украины.

"Среди населения из западной Украины и надднепрянской Украины по меньшей мере с 19 века было осознание того, что на этой территории - от кавказских гор до карпатских гор проживает один народ, украинский народ и этноним Украина в то время был довольно популярным, то есть они себя уже осознавали частью единого народа, они еще по-разному себя называли: одни называли себя украинцами, другие малороссами, другие русинами, но тем не менее они не сомневались в том, что они являются одним народом", - объясняет историк.

Почему Украина не обрела независимость в ХХ веке

22 января в Киеве уже было неспокойно. Большевистские войска уже захватили Харьков, Чернигов и Полтаву и были на подступах к Киеву. Бои продолжались на всех границах. Украина со всех сторон тогда была окружена врагами.

В Киеве и Львове были разные взгляды на дальнейшую борьбу. Впоследствии большевики оккупировали Киев.

"В отличие от сегодняшней войны, у Украины тогда не было союзников, не было стран, которые бы хотя бы морально поддерживали, тем более оружием, политическими выступлениями. Украина оказалась в одиночестве, по сути на всех ее границах шли бои, это была самая главная причина поражения Украинской революции. Вторая причина поражения - то, что для многих украинцев, Украина, как проект стала неожиданностью", - объясняет заведующая отделом Национального музея истории Украины Алена Якубец.

Отстоять провозглашенную Независимость тогда не удалось. Украину снова поделили. Но правительство УНР еще два года боролось за самостоятельность.

За полгода до провозглашения Украиной современной независимости в единую цепь - от Львова до Киева слилось до трех миллионов человек. Все эти события ускорили нашу Независимость и показали, что только Злука - гарант нашего успеха.

Тотальный хаос на России и объединение Украины: все, что нужно знать об акте воссоединения

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