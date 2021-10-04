Объединилась с бандой и заставила переписать состояние: в Одессе женщина похитила и пытала своего мужа-иностранца

Объединилась с бандой и заставила переписать состояние: в Одессе женщина похитила и пытала своего мужа-иностранца

Женщина в суде настаивала, что это бандиты заставили ее переводить и участвовать в похищении человека.

Украинка сдала бандитам мужа-иностранца. Чтобы отобрать его состояние. По версии следствия, женщина организовала похищение своего сожителя — гражданина Греции. Два месяца его вместе с племянником держали в плену. Пыткам выбили 6 элитных квартир в Одессе и 20 млн гривен.

Об этом 4 октября говорится в сюжете ТСН.16:45.

Спецотряд освобождает двух пленников — граждан Греции. Два месяца держали в плену и пытали.

"Они меня сильно били по лицу, глазам, животу. Третий мужчина меня душил. Я думал, что умру. Николасу на моих глазах они прикладывали утюг. Чтобы отдал деньги", — говорит пострадавший Апостол Апостолос.

Пленники уверены — их уже готовили к казни. Николас отмечает, что за похищением и пытками стоит его гражданская жена.

"Она была единственным человеком, который знал мое финансовое положение. И те мафиози, которые были вместе с ней, не могли знать всех деталей", — говорит пострадавший Николас Папаниколау.

Пять лет назад они познакомились в Греции. Виктория родила ему сына. Поэтому Николас купил ей дом в Николаеве и бизнес, давал деньги ежемесячно и периодически приезжал. Но зимой они поссорились. Николас уехал, сказал, что больше не вернется. Впрочем, Виктория позвонила и попросила о встрече в Одессе.

"Да отметила, чтобы присутствовал его племянник, также гражданин Греции. Заманила его в одну из квартир, где на их было совершено разбойное нападение", — говорит прокурор Малиновской окружной прокуратуры Одессы Александр Атаманенко.

Новости Украины: женщина сдала бандитам мужчину-иностранца

В квартире иностранцев ждали бандиты, которые скрутили их и отвезли в Николаев. В тот же дом, который Николас купил своей возлюбленной. Месяц держали в подвале и пытали. Под давлением мужчина не выдержал. Он переписал на гражданскую жену элитные квартиры, которые находятся в новостройках. Кстати, в одной из них бандиты и удерживали пленных иностранцев.

Мужчина отдал Виктории 6 квартир в Одессе и более 20 млн гривен. Именно она, говорят следователи была инициатором нападения. Нашла исполнителей — представителей одесского криминалитета. Даже сама была на допросах и переводила требования.

"Она непосредственно требовала, когда в комнате дома не присутствовали другие члены группировки, требовала денежные средства, непосредственно участвовала в снятии денежных средств со счетов, а также, именно на нее переоформлено было недвижимое имущество", — говорит прокурор Малиновской окружной прокуратуры Одессы Александр Атаманенко.

Их нашли, потому что в полицию с заявлением об исчезновении обратились их родные из Греции, ведь те не выходили на связь.

Женщина и палачи теперь под стражей. На суде по избранию меры пресечения Виктория категорически отрицала свое участие. Настаивает — она сама жертва. Мол, это — бандиты вышли на нее. И под давлением заставили быть переводчицей и дать всю информацию о муже, иначе угрожали ее сыну и дочери. Всем участникам банды грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе следователи полиции завершили досудебное расследование по делу похищения гражданина Греции и его племянника и "выбивания" из них денег.

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