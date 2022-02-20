"Объективно оценили ситуацию": в Нидерландах изменили решение о предоставлении оборонного оружия Украины

В прошлом году Нидерланды отказали Украине в оружии.

Нидерланды на фоне угрозы нового вторжения России изменили свое решение о поставке оружия Украине. Амстердам, ранее отказавший в Киеве, согласился предоставить оружие для обороны в связи с возможным полномасштабным нападением РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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Кулеба напомнил, что предыдущее решение Нидерландов в прошлом году казалось неизменным, но Амстердам "объективно оценил нынешнюю ситуацию и понял, что сейчас наступил момент перемен". Глава МИД пояснил, что изменение решения Нидерландов является результатом длительных разговоров между президентами и дипломатами, отметив, что позиции можно изменить благодаря длительной работе.

"Мы видим, что позиции можно менять. В прошлом году правительство Нидерландов выступило против покупки Украиной оружия через систему закупок НАТО и до этого правительство Нидерландов не поставляло нам никакого вооружения. Но на этой неделе правительство Нидерландов изменило решение и поставит нам определенные вещи, важные для нашей обороны, для нашей обороноспособности. Это изменение позиции, которая казалась непоколебимой, но правительство Нидерландов объективно оценило ситуацию и поняло, что сейчас момент изменить позицию", — высказался Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне ужесточения российской агрессии на востоке Украины предупредил, что "любые провокации очень опасны", поскольку могут привести к новым боевым действиям.

Тем временем Александр Лукашенко и Владимир Путин решили продлить военные учения России и Беларуси, которые начались в начале февраля и должны были завершиться 20 февраля. В Беларуси объясняют это решение, мол, "наращиванием военной активности у внешних границ Союзного государства" и "обострением ситуации на Донбассе".

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