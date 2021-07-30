Объемы экспорта зерновых в Украине почти не изменились: больше всего продали кукурузы, меньше всего — ржи

Объемы экспорта зерновых в Украине почти не изменились: больше всего продали кукурузы, меньше всего — ржи

Всего экспортировано более двух миллионов тонн зерновых.

Объемы экспорта зерновых культур в Украине почти не изменились. За границу вывезли на один процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в "Сніданку з 1+1" 30 июля.

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Всего экспортировано более двух миллионов тонн зерновых. Такие данные обнародовали в Министерстве агрополитики. По их данным больше всего с начала сезона продали за границу кукурузы — более 900 тыс. тонн. Меньше всего — ржи, около 5 тысч тонн. В то же время в министерстве сообщили, что экспорт муки уменьшился в этом году почти на 40 процентов.

Напомним:

По результатам 2020 года Украина стала одним из лидеров экспорта пшеницы. Страна занимает пятую позицию в рейтинге, уступая только России, США, Канаде и Франции. Основными странами, куда импортируют украинскую пшеницу, стали Египет, Индонезия и Бангладеш.

Страна занимает пятую позицию в рейтинге, уступая только России, США, Канаде и Франции. Основными странами, куда импортируют украинскую пшеницу, стали Египет, Индонезия и Бангладеш. Также в прошлом году Украина стала крупнейшим поставщиком улиток в Великобританию, а также установила рекорд по экспорту меда.

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