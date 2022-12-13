Объемы и скорость помощи от западных партнеров увеличиваются — Елена Зеленская

Первые леди Украины Елена Зеленская рассказала, что Запад наконец-то понял, что Украине необходима своевременная помощь. Она сообщила, что союзники увеличили объемы и быстроту пакетов помощи.

Об этом первая леди рассказала в эксклюзивном интервью в эфире спецвыпуска ТСН телеведущей Лидии Таран.

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"Французы обещают Украине, я думаю, так не только с французами. Только что брала выступление и Швейцария, и Люксембург и Канада, каждое из них, Чехия, каждая страна дает разные пакеты пособий, уже дала, планирует. Но основная тенденция, что я могу сказать, что все объемы помощи, скорость увеличивается. Они наконец-то понимают , что нам нужно вчера и нам нужно больш", — проинформировала Зеленская.

Напомним, первая леди Елена Зеленская находится с визитом во Франции. Там она встретилась со своей коллегой Брижит Макрон, где они посетили начальную школу в Париже, где учатся украинские дети из семей временных переселенцев.

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