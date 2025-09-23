"Оберег" от мобилизации: в Одессе мужчина придумал хитрый способ, как заработать на войне

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Одессе к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который за 700 долларов изготавливал фальшивые удостоверения СБУ. Таким образом он предлагал военнообязанным избежать мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Приморского райсуда г. Одесса.

Фальшивые удостоверения за 700 долларов

Согласно материалам следствия, мужчина договорился об изготовлении фальшивых удостоверений СБУ для шести человек. Эти документы должны были помочь военнообязанным беспрепятственно проходить блокпосты и передвигаться по стране, уклоняясь от мобилизации. Однако впоследствии подсудимого задержали сотрудники СБУ.

Свои действия обвиняемый объяснил трудным материальным положением, но во время судебного заседания заявил, что перечислил средства на поддержку ВСУ и готов сам идти служить.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов). По совокупности преступлений ему назначили 5 лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года. Кроме того, на обвиняемого возложен ряд обязанностей, в частности, периодически являться для регистрации в органы пробации и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Мужчину, который находился под стражей, немедленно освободили в зале суда.

