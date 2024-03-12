"Оберег от ТЦК": в Украине начали продавать товар, который помогает "сбежать от мобилизации"

Военные говорят, что кто-то отдает жизнь за Украину, а кто-то наживается.

Украинские Территориальные центры комплектации стали единственным учреждением, название которого некоторые украинцы используют теперь для того, чтобы продать товары, хотя этот ассортимент не имеет никакого отношения ни к ТЦК, ни к мобилизации. Используют для того, чтобы стимулировать покупателей как можно быстрее приобрести такой товар.

Так, на днях на сайтах бесплатных объявлений появились "обереги от ТЦК" по цене 638 грн., некоторые продавцы автомобилей и электровелосипедов, рекламируя свой товар, указывают, что этот транспорт поможет как можно быстрее "убежать от работников ТЦК".

Объявление об "обереге"

Кроме того, определенное количество мужчин строительных специальностей, предлагая свои услуги, в объявлениях написали, что могут приехать сделать ремонт и работники ТЦК на блокпостах для них не являются препятствием.

На продажи "оберегов от ТЦК" отреагировали военные.

"Лучше всего в мире продаются истории. Истории, которые актуальны: как уехать из страны, как спрятаться от работников ТЦК. Мошенники и дельцы этот тренд абсолютно четко улавливают и используют, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. Ничего удивительного. Кто-то отдает жизнь, защищая страну, а кто-то пытается заработать деньжат таким образом. Это наши реалии. Призываю к ответственному потреблению информации, иначе можно стать жертвой тех, кто хочет нас обмануть", - говорит бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Ранее ТСН.ua писал, как на украинских мужчинах наживаются мошенники.

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