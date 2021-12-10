Обещания Путина Байдену, "слив", госпереворот, референдум по Донбассу: основное из интервью Зеленского каналу "1+1"

Путин пообещал Байдену не нападать на Украину, США могут присоединиться к переговорам в Нормандском формате, Украина направляется в НАТО, возможно проведение референдума по оккупированным Донбассу и Крыму.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "1+1" сказал президент Украины Владимир Зеленский. ТСН.ua собрал главное из разговора главы государства с ведущей Наталией Мосейчук.

Эксклюзив ТСН: интервью Владимира Зеленского с Наталией Мосейчук

Путин заверил Байдена, что не нападет на Украину

Во время разговора Путин заверил Байдена, что Россия не будет усиливать эскалацию по отношению к Украине. Слова Путина Байден рассказал Зеленскому, а президент Украины рассказал телеканалу "1+1" в эксклюзивном интервью.

"Меседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства. Мне кажется, что сегодня пусть небольшой и не конечный, но очень важный результат", — сказал глава государства.

Может появиться новая площадка для переговоров с Россией

Благодаря США может появиться новая площадка для переговоров со страной-агрессорской Россией.

"Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ. Здесь очень сложный момент, как не потерять Нормандский формат. Потому что здесь важно не потерять то, что есть, потому что в этом заинтересован Макрон (президент Франции — ред.). Я познакомлюсь с новым канцлером Германии господином Шольцом. Но у нас сегодня с Макроном хорошие отношения и у нас днем сегодня был с ним разговор. И он сегодня один из лидеров Европы. Лидер, заинтересованный в развитии и реализации всех наработок Нормандского формата. Поэтому нам важна его реакция. Сегодня все за то, чтобы было больше форматов и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну", — сказал Зеленский.

В каком статусе США готовы присоединиться к Нормандской четверке

США готовы присоединиться к Нормандскому формату в переговорах с Россией, если будут влиять на принятие решений, а не просто будут "модерировать процесс".

"США, я думаю, будут заинтересованы в роли в Нормандском формате, если они будут что-нибудь важное решать, а не модерировать процессом или созерцать со стороны. Поэтому важно, чтобы они играли роль", — сказал глава государства.

Зеленский не исключает создания "отдельной площадки", которая может сотрудничать с Нормандской четверкой.

"Это может быть один единственный план, где обсуждаются вопросы. Одни вопросы обсуждаются отдельно на площадке, где присутствует, например, Украина, США и Россия. И некоторые очень важные вещи обсуждаются в формате Нормандской четверки", — отметил он.

Прямые переговоры Зеленского с Путиным

Зеленский заявил, что международное сообщество поддерживает позицию "о нескольких путях" переговоров с Россией. Именно поэтому глава государства не исключает отдельного формата переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Все за то, чтобы было несколько путей, и чтобы больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на Востоке. Я не исключаю и формат прямых переговоров с президентом России. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров, и со стороны США", — заверил он.

Байден не предлагал Зеленскому прямых переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР"

Во время разговора Зеленского с Байденом речь не шла о возможности прямых переговоров главы украинского государства с сепаратистами на Донбассе.

"Нет. Он мне не предлагал. Скажу откровенно — об этом в принципе речь не шла", — сказал президент и сообщил позицию президента Франции, с которым он 10 декабря имел телефонный разговор.

"Он (Макрон — ред.) постоянно подтверждает, что нужно сделать все, чтобы Украина не осталась лицом к лицу с сепаратистами, чего хочет Россия", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также объяснил, почему возникла необходимость вовлечь в урегулирование ситуации на Донбассе президента США.

“Украина продолжает жить не Минском единым, как говорится. Поэтому была задача привлечь и иметь интерес со стороны США. Потребовалось их желание. Мне кажется, что оно есть сегодня", — подчеркнул президент.

Байден не подтвердил "слив", Украина сохраняет субъектность

Байден в разговоре с Зеленским заверил, что Украина остается субъектом международной политики, и ни о каком "сливе" речь не идет.

"Обсуждали подробно с президентом США о сливе Украины, о каких-то за кулисами договоренностях между президентом США и президентом России без Украины. О каких-то новых условиях, или старых условиях, не считая нашего суверенитета или нашего желания. Обо всех этих вещах мы очень детально вчера говорили. Даже говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия — некоторые платформы, я имею в виду, на которых они могут встречаться и обсуждать", — рассказал Зеленский.

В разговоре с Байденом глава государства говорил о том, что на любых платформах, где речь пойдет об Украине — даже со странами НАТО или ЕС, где Украина не является членом, Киев будет субъектом таких платформ или совещаний.

"Украина этого требует, а Соединенные Штаты это подтверждают, что Украина будет субъектом", — сказал президент.

По его словам, ни одного слива, по крайней мере, в их беседе, президент Байден не подтвердил.

Референдум по оккупированным территориям

Зеленский не исключает проведения референдума по Донбассу или Крыму, но вопрос не будет стоять исключительно о статусе оккупированных территорий.

"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такой в жизни. Это может быть по Донбассу, по Крыму, вообще по прекращению войны. Такое может быть, если кто-то, какая-то страна будет нам предлагать те или иные условия. На сегодняшний день этого нет точно", — сказал Зеленский.

В то же время, глава государства отметил, что у него не будет никаких секретов от украинского общества, если такая ситуация будет возникать.

"Если будет такой сложный вызов, точно буду советоваться с нашим обществом", — заверил президент.

Зеленский прокомментировал поддержку Украины США

"Проблема не только привлечь США, потому что у них свое государство, много вопросов и вызовов. Украина — это не единственное государство в мире. Но для меня был важен интерес. Потому что слов поддержки уже нам хватает и благодарности тоже — мы уже этого наелись. Нужна большая роль США, их заинтересованность. И мне кажется, что она есть сегодня", — сказал Зеленский.

Откажется ли Украина от вступления в НАТО из-за угроз России

Путин и Байден не будут решать, должна ли вступать Украина в НАТО. Это должен сделать украинский народ.

"Мы с Байденом не обсуждали, что Украина должна отказаться от НАТО и пойти на компромисс с Россией. Мне кажется, Байден сказал публично, что НАТО — это не выбор США или России, не выбор стран-членов Альянса. Это — выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а страны-члены Альянса", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что не важно, что заявляет Путин, а важно, что думает о НАТО украинский народ. Президент добавил, что украинская армия – это самый крепкий альянс.

О "шлагбауме" на пути к вступлению в НАТО

"Украина продолжает свой путь в НАТО. Но вы же видите, мы идем, а там — шлагбаум. Или нам все равно, обойдем его? Не получается его обойти", — сказал Зеленский.

Почему Путин заинтересован в разговорах с Байденом

"Путин заинтересован в разговорах с президентом Байденом и больше ни с кем. Точно мы всех объединили и все понимают, что готовится пакет санкций даже в случае небольших эскалаций со стороны России. Пока никто мощных санкций ни с кого не забрал. Нужно понимать, что из-за санкционной политики страдают другие государства. И не все они не думают об Украине и людях. Есть те, которые цинично думают о своем рынке, сбыте своего бизнеса. Поэтому всем непросто. У них всех есть выборы и они думают о своей стране, о себе", — сказал Зеленский.

Он добавил, что откровенно говорил с европейскими партнерами, которые заявляли ему, что Россия – это очень сильная страна.

"Я сказал, а кто ее такой делает? Все вы, когда боитесь этих вызовов, вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в это и делает то, что он делал. Всех тех, кто внутри Украины, боится РФ", – сказал президент.

Откажется ли Украина от оккупированных территорий

"Мы точно не откажемся от территорий", – заверил президент.

Будут ли украинцы в тепле этой зимой

"Мы будем в тепле и добре будем всегда. Даже когда очень холодно", — сказал глава государства.

Собирается ли Зеленский "договариваться" с Ахметовым

Зеленский заверил, что в Украине стабильная энергетическая ситуация, однако не исключил, что иногда, на местном уровне, отключения электричества все же могут быть.

Шантаж на местном уровне будет происходить, иногда. Это шаги для того, чтобы сделать небольшую информационную волну, чтобы это показать в тех или иных СМИ. Глобально, у нас стабильная энергетическая ситуация, как я и обещал. Потому что мы об этом договаривались. В том числе и на местном уровне, и со всей генерацией", — сказал президент.

Он заверил, что в Украине есть все, чтобы стабильно пережить отопительный сезон. Тарифы, по его словам, тоже будут "нормальными".

"Отключений никаких массовых не будет. Ну, какие-то могут быть", — сказал глава государства.

Зеленский ответил на вопрос Наталии Мосейчук, которая спросила, собирается ли он договариваться с "одним олигархом", намекая на Рината Ахметова.

"Надо менять ход истории. Им нужно договариваться с государством, а не государству с олигархами. А договариваться с государством очень просто. Государство свои договоренности излагает в законах и там все понятно, как нужно человеку или бизнесу действовать и работать", — резюмировал Зеленский.

Почему у организаторов госпереворота изменились планы

Зеленский заявил, что определенные группировки, которые намеревались дестабилизировать ситуацию в Украине, были вынуждены изменить свои планы.

По словам Зеленского, информацию о внутренней дестабилизации в стране он получил после общения разведок Украины и США. Однако он считает, что теперь не время говорить о конкретных лицах, стоящих за попыткой этого "переворота".

“Я думаю, что у людей (пытавшихся организовать переворот — ред.) глобально планы не изменились. Некоторые (из них) получили коммуникацию со стороны наших стратегических партнеров – имели отдельные диалоги, получили определенные сигналы и немного изменили свои планы”, — сказал глава государства.

Зеленский выразил удовлетворение тем, что украинское общество не поддержало дестабилизационных шагов "некоторых группировок".

"Я очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", – заверил президент.