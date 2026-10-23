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- Эксклюзив ТСН
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Обещанный "Сникерс" ждал 4 года: невероятные истории и слёзы во время масштабного обмена — видео
В Украину из российского плена вернулись 261 военнослужащий и 9 гражданских лиц.
Домой из российского плена вернулись 261 военнослужащий и 9 гражданских лиц. Многих из них оккупанты незаконно осудили в России, а среди освобожденных есть и те, кто более четырёх лет назад пережил кровавый теракт в Оленевке.
Об этом говорится в репортаже корреспонденток ТСН Натальи Нагорной и Нелли Ковальской.
У места встречи раздаются радостные возгласы и витает море человеческих эмоций. Виктория не может сдержать слёз — она только что узнала, что из плена вернулся её муж Максим. Рядом радуется отец, который наконец дождался своего сына, морского пехотинца Рената, защищавшего Мариуполь.
В это же время к месту встречи недалеко от границы с Беларусью подъезжают автобусы. Сегодня их целых семь. Домой вернулись — 270 уже свободных людей. 260 из них находились в плену с 2022 года, все это время они не слышали голосов родных. Едва услышав в наушниках голоса мам, жен или детей — они плачут.
Назарий перечисляет ТСН всех, по кому он скучал за четыре года. Он знает: у него появились новые родственники, с которыми он ещё не знаком. Дмитрий пока не решается позвонить домой, потому что его переполняют эмоции и он боится расплакаться, зная, что сестры его очень ждут.
А это Ренат — тот самый морпех, из-за СМС о возвращении которого так радовался отец. Воину звонят папе по видеосвязи прямо на месте. С мамой по телефону разговаривает Андрей, в его руках — шоколадка.
Наталья из Координационного штаба рассказывает, что четыре года ездила на обмены со «Сникерсом» в сумочке
Освободившихся ребят начинают собирать в одну группу для совместного фото. Никита стоит в стороне. Он никак не может перестать разговаривать с мамой.
По традиции все 270 ребят начинают петь гимн! Никита спешит, чтобы мама это услышала.
В этом обмене участвуют два человека, которые попали в плен ещё до полномасштабного вторжения. Такого давно не было — 38 офицеров, их крайне трудно обменять.
Это бойцы «Азова». В этот день из плена возвращаются 221 защитник Мариуполя, 90 из них находились под следствием или были осуждены в России. И это уже давножданное событие. Среди национальных гвардейцев — 35 «азовцев».
Во время этого звучит «Молитва украинского националиста». Она была написана 90 лет назад в застенке и звучит так понятно для присутствующих здесь. Леонид читал молитву за Украину в российской тюрьме.
Андрей Юсов уже не в первый раз за десятки обменов появляется с непокрытой головой — свой фирменный и форменный козырек он подарил уволенному парню.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Каждую ночь читал её в застенке»: бойцы «Азова» поразили «Молитвой националиста» сразу после обмена