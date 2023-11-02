"Обещаю, они будут жестоко наказаны": жена избитого военного настроена отомстить

Жена военного Юрия Куприча, который был жестоко избит на улице в конце октября в Черноморске и скончался сегодня, 2 ноября, утром, пообещала, что жестокая месть ждет тех, кто поиздевался над ее мужем.

Об этом Олеся Куприч написала на своей странице в соцсети.

В комментарии для ТСН.ua Олеся Куприч сообщила, что по ее информации, задержаны двое из пяти мужчин, которые причастны к жестокому избиению ее мужа.

Жена военного Юрия Куприча сделала сообщение в сети Фото: скрин

"Адвокат сейчас работает над этим вопросом", — уточнила Олеся.

Избиение военного: что известно

Эта история началась с того, что поздно вечером в Черноморске Одесской области группа лиц напала и избила военнослужащего, выходящего из местного магазина. Муж получил телесные повреждения и несколько дней боролся за свою жизнь в больнице.

По словам его жены, в результате избиения у него были сломаны два позвонка и начался отек мозга.

К этому женщина добавляет, что по имеющейся информации, мужчину избили люди, тоже военные: "Но из-за чего именно возник конфликт — это неизвестно".

Кроме этого, в комментарии для ТСН.ua Олеся Куприч рассказывала, что несколько дней назад под реанимацию, где находился Юрий, приходили жены избивших Юрия. По ее словам, женщины плакали, предлагали деньги.

"Но пощады не будет", — коротко ответила Олеся Куприч.

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