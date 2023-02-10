Обещают перекрасить балкон: в Киеве заметили российский триколор

Люди приобрели квартиру и не обратили внимание на цвет балкона.

Бдительные киевляне заметили в столице балкон, окрашенный в цвета флага России. Фото опубликовали в социальных сетях и оно заинтересовало правоохранителей. Жителей квартиры посетили участковые полицейские.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что полицейские проверили проживающих в квартире лиц.

"У людей все хорошо с документами. А что касается балкона, то жители объясняют, что недавно приобрели эту квартиру, и просто не обратили внимание, что цвета их балкона похожи на российский флаг. Они сами были очень обеспокоены такой ситуацией и чтобы подтвердить, что они настоящие украинцы и болеют за свое государство, вывесили на балконе флаг Украины", — рассказали в полиции Киева.

Владельцы квартиры поблагодарили полицейских за внимательность и обещают в будущем перекрасить свой балкон.

Напомним, в Киеве трое горожан передавали представителю спецслужб РФ данные об объектах критической инфраструктуры.

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