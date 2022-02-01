"Обеспечены меры безопасности, чтобы с ним ничего не произошло": адвокат Артемия Рябчука рассказал, что происходит со стрелком в СИЗО

Подозреваемый сидит в камере, с ним работает следствие.
"Днепровский стрелок" находится в камере, информация о самоубийстве подозреваемого, которая стала появляться в СМИ, не соответствует действительности. Артемию Рябчуку обеспечены меры безопасности не такие, как к другим заключенным.
Об этом сообщил ТСН.ua адвокат подозреваемого в массовом убийстве Игорь Степанов.
“Этот фейк начал появляться в тот момент, когда я проводил встречу с Артемом в СИЗО. Для чего распространяются подобные сообщения, не знаю. Ему обеспечены меры безопасности не такие, как к другим заключенным, чтобы с ним ничего не случилось”, — рассказал нам Игорь Степанов.
В то же время адвокат не смог ответить на вопрос, понимает ли Рябчук то, что совершил.
“Он выступал в суде. Сказал, что ему жаль. О своих мотивах он говорил на допросах. Почему прокуратура не выписала это в подозрение или ходатайство об избрании меры пресечения, мне неизвестно. Я не знаю, кто сбрасывает информацию в Интернет. Но то, что он говорил мне на допросе, я разглашать не могу, потому что это должно быть исследовано в другом уголовном производстве по отношению к должностным лицам воинской части ”, — отметил адвокат.
Напомним, что в Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрельца задержали на выезде из города.
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