Обеспечить армию взрывающимися "птицами": аэроразведчица назвала одно из условий победы Украины в войне

Существенный военный перелом в пользу Украины может произойти при наличии у ВСУ сотен тысяч дронов в месяц – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала известная аэроразведчица Мария Берлинская.

"Эта война все больше и больше набирает обороты войны дронов, — говорит Мария Берлинская. — Сколько бы мы ни затянули на поле боя тяжелой техники, но есть такое, что БПЛА за 500-600 долларов может поразить, например, боевую машину за 1 миллион долларов".

И продолжает: " Враг понимает это преимущество, поэтому сейчас очень активно применяет разные ударные дроны. Как "Ланцеты", так и многоразовые дроны, баражирующие боеприпасы. Процесс у них не стоит на месте, они однозначно наращивают производство и это нельзя недооценивать. Мы каждый день видим, как "Ланцеты" работают по нашей технике, как сильно повреждается дорогостоящая техника. Технику можно восстановить, а людей, к сожалению, нет".

По словам Берлинской, враг активно централизованно закупает комплектующие к разным системам дронов, локализует производство "Shаhed" в Татарстане.

"Строятся большие производственные мощности. Враг понял, что у того, у кого будет больше дронов – тот выиграет эту войну. Враг готов воевать долго. Россия умеет играть долго. Это очень ресурсоемкая страна, которая привлекает ресурсы Ирана, производственные мощности и компоненты Китая, Беларуси. Нам нужно осознать то, с кем мы имеем дело. Нам важно очень реалистично оценивать ситуацию. Это война технологий, это наибольшая война дронов в истории человечества. Украина должна отвечать симметрично и технологически, иначе мы зайдем в ситуацию поражения", — говорит Мария.

К этому Мария Берлинская добавляет: "Ни одна серьезная операция, оборонительная и наступательная, невозможна без задействования беспилотников. Это возможность корректировать огонь. Именно БПЛА задают динамику на поле боя. Ударные способны отрабатывать как огневые средства. Это как дешевые и высокоточные снаряды. Если дрон поражает склад с боеприпасами врага на десятки миллионов долларов, то это означает, что на самом деле уничтожена потенциальная способность врага нанести ущерб на сотни миллионов долларов. В случае уничтожения эти снаряды уже не полетят на наши города, больницы, школы, на наших детей".

Около месяца назад и Мария Берлинская, и военные говорили, что, по их подсчетам, потребность фронта в дронах была закрыта менее чем на 10%. В то же время, в информпространстве появились сведения о том, что якобы Минобороны Украины с начала полномасштабного вторжения не заказывало в Укроборонпроме ни одного БПЛА-камикадзе.

"Сейчас есть определенное движение со стороны государства. Но нужно понимать, что на войне нужны сотни тысяч дронов ежемесячно (разведывательных, камикадзе – Ред.). К сожалению, сейчас мы говорим не о сотнях тысяч, а только о тысячах. Этого критически недостаточно. За день может быть потеряно 100 и более разных аппаратов", – говорит Мария Берлинская.

28 моделей на вооружении

В свою очередь, в конце февраля в министерстве обороны Украины сообщили, что на вооружение приняты десятки моделей БПЛА.

" В период с 22 февраля 2022 года Министерством обороны Украины принято на вооружение/в эксплуатацию 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства, - сообщили в оборонном ведомстве. — Среди них, в том числе, 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. Общее количество поставленных в Вооруженные Сил Украины БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц".

К этому в министерстве добавили, что развитие украинского производства вооружения и военной техники, в частности разведывательных, ударных дронов, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов является приоритетом для Минобороны.

Поэтому оборонное ведомство осенью 2022 года существенно упростило процедуры для изобретателей и производителей. В результате чего срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился с примерно 2 лет до 3-5 недель. Поставка БПЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растет в геометрической прогрессии. С рядом украинских компаний заключены контракты на серийное производство 10 моделей БпЛА разных типов, наименования и объемы не раскрываются из соображений безопасности. Объемы поставок определены на основе потребности, сформированной Генштабом ВС Украины", - резюмировали в министерстве обороны.

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников по "Москва-Сити" Песков удивил реакцией.

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