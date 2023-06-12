Обессиленная собака обнимает ногу спасателя: фотограф Даниил Павлов рассказал историю снимка с Херсона, облетевшего весь мир

Даниил Павлов – украинский фотограф-документалист. Он выехал на затопленную Херсонщину в тот же день, когда россияне подорвали Каховскую ГЭС. Его трогательный кадр с собакой, ухватившейся за ногу волонтера, облетело украинские и мировые СМИ. Фото называют символом этой трагедии.

В ночь на 12 июня фотограф вернулся из командировки. Даниил Павлов рассказал сайту ТСН.ua о масштабах катастрофы на юге Украины, которую увидел своими глазами. А также, что известно о дальнейшей судьбе спасенного животного.

Недавно вы вернулись из затопленной Херсонщины. Что увидели там, каковы масштабы трагедии?

Вернулся вчера, почти так к ночи. Я думаю, что это самая большая катастрофа, влияющая на природу, на огромную территорию, окружающую среду, с начала войны. Масштабы, действительно, поразительны. Я не знаю, как будет дальше, потому что уже начинает отходить вода, чувствуется неприятный запах. Можно увидеть умерших животных, птиц. Вчера мы приплыли в затопленный район Остров. На воде очень много пятен, пахнет соляркой. Вода тоже загрязнена.

Как происходила спасательная операция?

Она проходила под российскими обстрелами. Это то, что очень сильно злит, просто уже нет никаких сил смотреть. Как можно быть настолько бесчеловными? Каждый раз пробивают какое-то дно, мне кажется. То есть, они обстреливали пункт, куда доставляют людей, где ГСЧС палатка. Туда доставляли пожилых женщин, неходящих из затопленного жилмассива, где много многоэтажных домов, частный сектор. Большой район, полностью затопленный.

Что было тяжелее всего?

Наблюдать постоянно человеческое горе. Самому становится морально очень плохо и, пожалуй, это труднее всего. Когда видишь, как люди прощаются, когда не знают, куда им деваться. У человека полностью сиюминутно исчезло все, все нажитое. Когда у человека даже нет документов, потому что все утонуло. В глазах растерянность людей – это очень тяжело. Когда кто-то потерял близких или не может связаться, они остались где-нибудь на Острове. Нет связи.

Как проходила эвакуация?

Там же нет света, например, и частично была потеряна связь. У кого-то разрядились телефоны, человек не выходит на связь. Приходят родственники к берегу и говорят, вот у меня там находится кто-нибудь. Могли бы вы там проверить, потому что нужно эвакуировать человека. Плюс там нет питьевой воды, хотя как ее много вокруг.

Собака обнимает спасателя в Херсоне/Фото: Даниил Павлов

При каких обстоятельствах сделали кадр с собакой, которая держится за ногу волонтера? Знаете, какая дальнейшая судьба животного?

Там было очень много разных людей: полиция, спасатели ГСЧС и просто волонтеры. В этой лодке – полицейский, как вы видите, и кто-то из волонтеров. К сожалению, я не могу сказать, что именно сейчас с собакой, потому что на берегу ее ждали волонтеры с такими корзинами, которые занимались эвакуацией животных. Я не знаю, пойдут ли они потом в приют, или еще куда-нибудь.

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Собачка, она обняла ногу. Это такая картина была, знаете, она мне почему-то напомнила что-то такое человеческое. Животное себя вело как человек. Очень эмоционально поразило меня. Но собачка ухватилась, правильнее будет сказать, за ногу человека, потому что она очень долгое время провела в воде, у нее плохо двигались задние лапы. Либо холодная вода, или очень долго просто она плавала, была обессилена. Поднималась на лапки, но очень-очень тяжело ей было. Потом немного расходили ее на берегу. А дальше мы просто ушли с той точки, искать истории дальше.

Отметим, что мужчину, которого держит собака на фото, зовут Руслан. Он волонтер харьковской организации, которая занимается спасением и эвакуацией животных из зоны боевых действий.

Фото Даниила Павлова, кроме украинских и мировых СМИ, опубликовала в Инстаграм-сториз звезда сериала "Все женщины – ведьмы", американская актриса Шеннен Догерти. Она поделилась публикацией благотворительной организации, которая занимается спасением животных. Знаменитость призвала не оставаться безразличными и помогать украинцам преодолеть последствия действий российских оккупантов.

Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация сейчас в Херсонской области

В ночь на 6 июня российская армия подорвала Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины затопило десятки населенных пунктов. Люди и животные оказались в водяной ловушке и вынуждены были эвакуироваться.

По состоянию на понедельник, 12 июня, подтопление в среднем составляет 3,18 метра. По данным Херсонской областной военной администрации, во всех населенных пунктах правобережья фиксируют спад уровня воды. Кое-где она отошла почти на метр.

Однако затопленными остаются 3 801 здание в 32 населенных пунктах. Также размыты некоторые пути и затоплены переправы. На поверхность вынесло камыш и ил.

Обстрелы региона не прекращаются. За минувшие сутки, 11 июня, российская армия 26 раз обстреляла мирные населенные пункты Херсонщины. ОВА сообщает, что оккупанты выпустили 132 снаряда из артиллерии, минометов, "Градов", авиации и беспилотников. Херсон враг атаковал три раза, выпустив по городу восемь снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии три человека погибли, 12 — получили ранения.

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