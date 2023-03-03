Обессиленные месяцами в погребах без еды и в стрессе из-за обстрелов: медики ужаснулись здоровеем людей на деоккупированной земле

Поликлиники на колесах для людей, находившихся в оккупации. Домой в Кропивницкий вернулись бригады скорых, которые в течение месяца лечили жителей освобожденных от россиян сел Николаевщины, говорится в ТСН.

Жители разбитых населенных пунктов не имели доступа к медицине, и теперь добраться до цивилизации, из-за бездорожья и отсутствия автобусов, не могут. Медики соседней области пришли на помощь. Две бригады крапивнических медиков в течение месяца оказывали помощь николаевцам, чтобы добраться до полуразрушенных деревень преодолевали десятки километров по бездорожью. Чудом уцелели, потому что вокруг – мины. “Навигатор показывает 20 км, мы объезжали и 70 км и 50 км. Эти пятьдесят километров мы могли ехать и два часа и три часа. Очень много от снарядов воронок — не знаешь куда заезжаешь, вправо, влево, не сворачиваешь, потому что повсюду мины написаны. Мы боялись, но так мы ездили, мы проехали 1100 километров по бездорожью”, – говорит водитель бригады.

Вокруг разбиты мосты, сожжена вражеская техника и сооружены дома, а в погребах у остатков сельских домов медицинской помощи ждут люди. Медиков они увидели впервые за 9 месяцев. “Под обстрелами жили месяцами. По 2-3 месяца в погребе, с детьми, со всем полностью, потому что обстрелы, обстрелы, обстрелы. Недоедали, была семья инвалидов, которых не было кому вывезти, там оставались, выжили…”, — рассказывает фельдшер Сергей Булацел.

В некоторых селах есть уцелевшие, хотя и разграбленные амбулатории, у других людей принимали в библиотеках, магазинах или просто на колесах — в скорых. Почти все пациенты обессилены и в стрессе. "Брали медикаменты самые необходимые, которые нужны людям, прибывали на место заранее, людей там предупреждали, что приедут врачи, они собирались", — добавляет Сергей.

Тяжелейших отвозили в больницу, остальным давали лекарства и гуманитарную помощь, все имели с собой. В месяц обследовали до трех тысяч жителей Николаевщины.

Сейчас крапивнических врачей на медицинском фронте в южном направлении поменяли коллеги из других областей, но крапивничане убеждают: при необходимости готовы снова отправиться туда, где нужна их помощь.

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