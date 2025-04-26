Обезлюдение и демографические потери: что ждет Украину после войны

В Украине сокращается количество населения из-за войны и миграции / © ТСН

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За годы независимости население Украины уменьшилось на 8 миллионов человек. И сейчас ситуация не улучшается. Что повлияло на уменьшение населения в Украине, что будет дальше с пенсионным возрастом, сколько детей должна рожать одна украинка и как снижение мобилизационного возраста может повлиять на ситуацию? Все подробности — читайте дальше в эксклюзиве TSN.ua.

Какая демографическая ситуация в Украине

Демографическая ситуация в Украине плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и повышается смертность. Об этом в интервью рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун. А еще на демографию, по его словам, влияют безумные миграционные потоки — как внутри страны, так и за границу.

«По нашей оценке, на начало 2022-го в границах Украины в 1991 году было 42 миллиона человек. К началу 2025-го — где-то 34 миллиона. Это включая Крым, ОРДЛО и захваченные территории. Сейчас мы приступили к работе по новым подсчетам и вскоре скорректируем оценки», — отметил он.

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Как уберечь население Украины от сокращения

Для того чтобы население Украины не сокращалось, в идеале 100 женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет должны рожать 210-220 детей, заявил Александр Гладун. В среднем в ЕС, по его словам, 100 женщин рожают 150-160 детей. А самая лучшая демографическая ситуация во Франции, где благодаря пронаталистической политике государства рождаемость составляет 170-180 детей на 100 женщин.

Демограф отметил, что в 2019 году 100 женщин рожали 123 ребенка, что почти вдвое меньше, чем нужно. В 2021 году, когда коронавирусная инфекция сильно повлияла на ситуацию, на 100 женщин было 116 детей. Сейчас эксперты считают, что 100 женщин рожают 95-100 детей. И это еще не худший показатель, поскольку в Южной Корее на такое же количество женщин приходится 72 ребенка.

Что будет с пенсионным возрастом

К слову, если процесс старения украинцев будет продолжаться, то пенсионный возраст будет понемногу повышаться. Но сейчас возраст выхода на пенсию у нас связывается со страховым стажем, отметил Александр Гладун.

Так, чтобы иметь право на пенсию в 60 лет, в этом году нужно иметь 32 года страхового стажа, а в 2028 году нужно будет отработать уже 35 лет. Но с 2028 года, если у человека будет 40 лет страхового стажа, он сможет выйти на пенсию независимо от возраста.

«Поэтому предел пенсионного возраста — условный. Если раньше человека в 60 лет могли уволить, то сейчас это не очень практикуется. И сами украинцы не спешат увольняться, потому что у нас можно и работать, и получать пенсию. К примеру, в Германии система этого не позволяет — можно получить выплату только из одного источника», — пояснил демограф.

Кроме того, у нас пенсионеры соглашаются работать на менее оплачиваемых местах, куда не очень хочет идти молодежь. Поэтому старение хотя и дает нагрузку на пенсионную систему, в то же время положительно влияет на рынок труда, потому что люди постарше заполняют не слишком популярные вакансии.

Снижение мобилизационного возраста

Демограф прокомментировал вопрос о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Это может повлиять на демографию Украины, сказал Гладун. Украинцы, которым сейчас по 18-25 лет, это когорта родившихся в 2001 году, когда у нас был самый низкий уровень рождаемости, а тогда еще 5 лет был провал в этой сфере. Если многие погибнут, то в следующих поколениях воспроизведется еще меньше людей.

«Это с точки зрения демографии. А с политической — снижение мобилизационного возраста — это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25-летних — тогда нужно мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?», — отметил он.

И возникает вопрос, как использовать молодежь. Все думают, что их сразу отправят на передовую, и они там погибнут. На самом деле, на одного человека на фронте идет тыловое обеспечение 5-6 человек. Те, кто разрабатывает программы для дронов, аналитическое наведение ракет — они не находятся на передовой.

«Поэтому это должно быть решение военных. Ибо представьте, что не призвали 20 тысяч человек и поэтому страну уничтожили. Тогда Россия захватит наши территории, навяжет свое гражданство и нашу молодежь призовет в свою армию, чтобы воевали против нас», — говорит Гладун.

Идентична ситуация, добавляет он, была у ОРДЛО. Там сформировали два корпуса из Донецкой и Луганской областей, их отправили воевать против украинской армии и тех корпусов уже нет. Поэтому вопрос безопасности должен преобладать, а параллельно с этим должны решаться демографические проблемы.

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