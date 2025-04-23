Обезлюдение и демографические потери: ученый ошарашил реалиями жизни в послевоенной Украине

В Украине будет сокращаться население / © ТСН.ua

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В Украине после войны будет ощущаться нехватка населения. Поэтому будет теряться потенциал страны.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

«С течением времени, эти когорты детей, которые были рождены во время войны — пойдут в школу. В учебных учреждениях будет меньше детей, и, соответственно, через несколько лет будет меньше студентов в высших учебных заведениях. А еще позже, через 15-20 лет, меньше людей выйдет на рынок труда и будет работать. В соответствии с этим и теряется потенциал страны, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения демографии. Чем меньше детей рождается сейчас, тем больше это грозит тем, что в следующих поколениях воспроизводится еще меньше людей. Это очень опасно, если не изменить ситуацию с рождаемостью», — сказал он.

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Эксперт также прогнозирует, что большое количество украинских сел станут пустырями.

«Для того, чтобы такого не происходило, после окончания войны, надо разрабатывать программы экономического развития территориальных общин и поддержки сельских населенных пунктов, обеспечения транспортного сообщения с селами. И главное, чтобы там была какая-то экономика. Если людям негде работать, то они все равно будут ехать на работу в города или в райцентры или в большие села, где будет работа и возможность себя реализовать», — пояснил он.