"Обезвоживание" Киева: люди набирали воду со сточных труб многоэтажек (фото)

Киевляне не растерялись и придумали, где взять воду для технических целей.
Киев более суток оставался без водоснабжения из-за российских ракетных обстрелов.
Горожане не растерялись и придумали, где взять воду для технических нужд.
Наш корреспондент снял момент, когда женщина в Святошинском районе столицы набирала воду со сточной трубы дома.
Некоторые набирали снег в ведра, чтобы потом, когда он расстает, использовать для мытья рук и т. д.
Напомним, 24 ноября ближе к обеду в Киеве начали возобновлять водоснабжение. В КГГА предупредили, что нужно время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность.
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