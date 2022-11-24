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"Обезвоживание" Киева: люди набирали воду со сточных труб многоэтажек (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
4114
Время на прочтение
1 мин
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"Обезвоживание" Киева: люди набирали воду со сточных труб многоэтажек (фото)

Фото: ТСН.ua

Киевляне не растерялись и придумали, где взять воду для технических целей.

Киев более суток оставался без водоснабжения из-за российских ракетных обстрелов.

Горожане не растерялись и придумали, где взять воду для технических нужд.

Наш корреспондент снял момент, когда женщина в Святошинском районе столицы набирала воду со сточной трубы дома.

Некоторые набирали снег в ведра, чтобы потом, когда он расстает, использовать для мытья рук и т. д.

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Напомним, 24 ноября ближе к обеду в Киеве начали возобновлять водоснабжение. В КГГА предупредили, что нужно время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность.

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