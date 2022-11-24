"Обезвоживание" Киева: люди набирали воду со сточных труб многоэтажек (фото)

Киевляне не растерялись и придумали, где взять воду для технических целей.

Киев более суток оставался без водоснабжения из-за российских ракетных обстрелов.

Горожане не растерялись и придумали, где взять воду для технических нужд.

Наш корреспондент снял момент, когда женщина в Святошинском районе столицы набирала воду со сточной трубы дома.

Некоторые набирали снег в ведра, чтобы потом, когда он расстает, использовать для мытья рук и т. д.

Напомним, 24 ноября ближе к обеду в Киеве начали возобновлять водоснабжение. В КГГА предупредили, что нужно время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность.

Готовы ли украинцы к полному блэкауту

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