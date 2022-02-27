Объезжают километровые пробки: на границе специальные автобусы перевозят женщин с детьми в Польшу (фото)

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.
В пунктах пропуска с Польшей во Львовской области после нападения России на Украину уже несколько дней фиксируются аномальные очереди. Чтобы упростить пересечение границы на Рави-Русской, организован подвоз женщин с детьми в непосредственно пункт пропуска.
Об этом рассказывает собеседница ТСН.ua.
По ее словам, на пункте пропуска "Рава-Русская" образовались огромные очереди, длиной около 20 км. Она напомнила, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины. Поэтому, по ее словам, мужчины автомобилями увозят женщин и детей в границу, а сами возвращаются назад.
"Если есть маленькие дети, то надо выезжать по встречной полосе и ехать к пункту пропуска. Пограничники пропускают тех, кто с маленькими детьми, вне очереди. Они говорят, куда и как довезти детей... Есть рейсовый автобус, который курсирует и подвозит женщин с детьми. Есть место, где можно высадить женщин, приезжает и по соседней трассе едет к "Раве-Русской", то есть не тянется в пробке", — говорит собеседница и добавляет, — "Это поможет разгрузить пробку, потому что люди просто стоят все подряд в очереди по 20 часов... И они с маленькими детьми стоят, и не знают, что им делать... Здесь наливают чай, можно бутербродом перекусить".
Автобусы курсируют каждые два часа.
"Но есть нюанс. Эти рейсовые автобусы, которые забирают женщин с остановки, они доезжают до определенного пункта... Мы проехали где-то 10 км, а потом нас высадили и сказали: "Простите, дальше пост". И 8 км осталось идти пешком. Это конечно лучше, чем стоять там двое суток, но придется еще идти пешком тем, кто не машиной едет", — уточнила собеседница.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды