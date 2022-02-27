Объезжают километровые пробки: на границе специальные автобусы перевозят женщин с детьми в Польшу (фото)

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

В пунктах пропуска с Польшей во Львовской области после нападения России на Украину уже несколько дней фиксируются аномальные очереди. Чтобы упростить пересечение границы на Рави-Русской, организован подвоз женщин с детьми в непосредственно пункт пропуска.

Об этом рассказывает собеседница ТСН.ua.

По ее словам, на пункте пропуска "Рава-Русская" образовались огромные очереди, длиной около 20 км. Она напомнила, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины. Поэтому, по ее словам, мужчины автомобилями увозят женщин и детей в границу, а сами возвращаются назад.

"Если есть маленькие дети, то надо выезжать по встречной полосе и ехать к пункту пропуска. Пограничники пропускают тех, кто с маленькими детьми, вне очереди. Они говорят, куда и как довезти детей... Есть рейсовый автобус, который курсирует и подвозит женщин с детьми. Есть место, где можно высадить женщин, приезжает и по соседней трассе едет к "Раве-Русской", то есть не тянется в пробке", — говорит собеседница и добавляет, — "Это поможет разгрузить пробку, потому что люди просто стоят все подряд в очереди по 20 часов... И они с маленькими детьми стоят, и не знают, что им делать... Здесь наливают чай, можно бутербродом перекусить".

Автобусы курсируют каждые два часа.

"Но есть нюанс. Эти рейсовые автобусы, которые забирают женщин с остановки, они доезжают до определенного пункта... Мы проехали где-то 10 км, а потом нас высадили и сказали: "Простите, дальше пост". И 8 км осталось идти пешком. Это конечно лучше, чем стоять там двое суток, но придется еще идти пешком тем, кто не машиной едет", — уточнила собеседница.