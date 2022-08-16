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Обильные дожди залили запад и юг Украины: видео непогоды из Черновцов и Одессы

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Обильные дожди залили запад и юг Украины: видео непогоды из Черновцов и Одессы

Скриншот с видео

Обильные дожди 26 августа залили запад и юг Украины. В Черновцах – поплыло с десяток улиц.

В водном плену оказались автомобили. Они буксовали и едва двигались в стремительных потоках воды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30

В озеро превратились и аллеи центрального городского парка Черновцов. Не двигались и троллейбусы, ведь не было напряжения в сети.

На Одессу непогода налетела около полудня, была короткой, но очень мощной – кое-где выпал еще и град. Больше всего пострадали машины на стоянках.

Ливневая канализация не справилась с потоками воды и начала фонтанировать. Из-за подтопления остановили работу восемь трамвайных и два троллейбусных маршрута. Затопило подъезды и лифты жилых домов.

Сейчас вода понемногу сходит. Коммунальщики работают в авральном режиме – три помповых станции откачивают воду.

Черновцы и Одессу затопило

Черновцы и Одессу затопило

Напомним, 12-13 августа Волыская область страдала от мощных дождей и гроз. Через два дня в регионе в разных селах с десяток раз молния попадала в хозяйственные постройки.

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