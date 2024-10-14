Облавы в ресторанах, спортзалах и клубах: ТЦК устроили массовые рейды по всей Украине (видео)

Сюрпризы после концертов, в спортзалах, ресторанах и на АЗС! Украина на ушах уже несколько дней: работники ТЦК провели масштабные рейды во многих городах Украины. "Упаковали" мужчин в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и еще ряде населенных пунктов. Без громких скандалов не обошлось.

Все подробности "ласковой мобилизации" на улицах крупнейших городов Украины – в эксклюзиве TSN.UA.

Облава ТЦК после концерта "Океана Эльзы"

Эта история о том, как строки Вакарчука "відпусти, я благаю відпусти" приобрели новое значение. На днях группа "Океан Эльзы" отметила свое 30-летие, и именно к этой дате приурочила свои октябрьские шоу в столице. Первый праздничный концерт прошел 11 октября. После завершения выступления возле Дворца спорта посетителей ждали несколько десятков сотрудников ТЦК и СП вместе с полицией. Они проверяли военно-учетные документы у военнообязанных. Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто. Во время общения со стражами порядка не обошлось без инцидентов. Один из посетителей не мог понять, за что его задержали. Очевидцы этого инцидента начали выкрикивать "Ганьба" в адрес сотрудников полиции.

Чем дальше – тем интереснее. После этого инцидента "добровольная мобилизация" возле Дворца спорта продолжилась. Соответствующие видео были опубликованы в соцсетях.

Рейды ТЦК / Коллаж ТСН.ua

После такого рейда люди начали продавать свои билеты на следующие мероприятия. Об этом свидетельствуют объявления в Интернете. В частности билеты продавали на 12-13 октября. Цена стартовала от 600 гривен.

Реакция сети

Облава ТЦК после концерта Океана Эльзы вызвала шквал эмоций в социальных сетях. В частности, на сообщение о рейдах ТЦК отреагировал депутат Николай Княжицкий, член комитета Верховной Рады по культуре и представитель оппозиционной партии ЕС.

"Я понимаю, когда ТЦК проверяют документы перед дорогими ресторанами и магазинами. Я это поддерживаю. Должна быть в обществе справедливость и равенство. Но массовые облавы на концертах украинских исполнителей – свинство, направленное и против украинской культуры, и против украинской армии", – говорит Княжицкий.

Политик добавил, что после этого не стоит удивляться "русской попсе и языку на улицах Киева, предателям и коллаборантам и увеличению беглецов через Тису".

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев написал, что проверка документов после концерта "Океана Эльзы" не представляет угрозы для украинской культуры.

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах", – отметил Потураев.

Реакция Алины Михайловой

В свою очередь руководитель медицинской службы "УЛЬФ" отдельного батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло, любимая погибшего Героя Украины Да Винчи Алина Михайлова довольно жестко высказалась об облаве ТЦК на посетителей концерта "Океана Эльзы". И раскритиковала она именно мужчин, пришедших на концерт. Об этом Михайлова написала в Instagram-сторез: "…что вы, как дела? Особенно порадовали все наши вскрывшиеся ура-патриоты… которым очень не нравится, что на 11 год войны мамкиных пи***ек забирают с концертов певцов ТЦК. Забирают в то же время, когда параллельно идет война за нашу свободу, нацию, нашу страну"

Михайлова отметила, что именно эти люди в 2022 году вопили о спасении, а теперь кричат: "Позор полиции и армии".

"И это все те же люди, которые в 2022 году визжали "солнышки, зайчики, спасите нас от россиян, в 2024 году кричат: "Позор полиции, армии"? Спасибо, очень обнадеживающе и мотивационно. И вы говорите, армия воюет за этих пи***ов в Киеве?" – написала она.

Реакция Третьей штурмовой

На рейды ТЦК в Киеве отреагировали и в Третьей штурмовой бригаде. Соответствующий пост написал в Telegram заместитель командира бригады Максим Жорин.

"Справедливая мобилизация именно так и выглядит – когда не только из сел и маленьких городов забирают людей, но и из больших городов тоже, где люди спокойно ходят на концерты и в рестики", – подчеркнул Жорин.

Военный раскритиковал возмущение подобными проверками.

"Не может быть так, что часть страны едет третий год, а другая часть живет свою жизнь и еще и возмущается проверками. Станьте на учет и ходите дальше, в чем проблема. Вопрос, не стыдно ли здоровым типам так визжать, уже, видимо, не стоит задавать", – подытожил он.

Реакция Вакарчука

На события, произошедшие после концерта Океана Эльзы, отреагировал и лидер группы Святослав Вакарчук.

"У нас сегодня день рождения, я надеюсь, что вы нас тоже поздравляете. Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важны. Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", – отметил Вакарчук.

Реакция правоохранителей

Как известно, это был первый большой концерт в последние годы. Этот концерт "Океана Эльзы" посвящен 30-летию группы. Он первый из серии из пяти шоу, все билеты на которые были проданы. Источники ТСН.ua среди руководства правоохранительных органов отметили, что указание по охране общественного порядка возле Дворца спорта в тот день поступило "сверху".

"Указание о проведении этого рейда пришло сверху". В пятницу вечером полиция обеспечивала охрану общественного порядка. Во время действия военного положения полиция имеет полномочия не только проверять в том числе наличие военных билетов у мужчин призывного возраста, но и принимать участие в рейдах. , которые проводят ТЦК. То есть сопровождать их. Так было и на этот раз. Между нами, силовиками, этот рейд назывался "рейдом на мажоров", подпевавших "Я не здамся без бою" в то время, когда другие мужчины находятся в окопах. Документы были проверены около 50 человек. 12 были задержаны и доставлены для выяснения обстоятельств. Есть и такой нюанс, когда во время подобных проверок полицейские выявляют разыскиваемых из-за совершения уголовных правонарушений. Насколько знаю, среди этих задержанных не было таких", – говорят наши источники.

К этому правоохранители добавили, что инициатива проведения рейда с высокой вероятностью шла не от руководства полиции, а, скорее всего, именно от военных, на которых возложены функции мобилизации.

"Есть очень простой нюанс. Задержание военнообязанных, не совершивших каких-либо уголовных преступлений и не состоящих в розыске МВД, по большому счету не засчитывается как результат работы полиции. Поэтому полиция просто выполняет те функции, которые на нее возложены во время действия военного положения", – говорят в полиции.

Реакция Киевского ТЦК

Тем временем в Киевском городском ТЦК и СП также прокомментировали резонансный рейд у Дворца спорта 11 октября на концерте группы "Океан Эльзы". Говорят, конфликтных ситуаций с участием их военных зафиксировано не было. Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК в ответ на запрос "Укринформа".

"Задержание граждан, нарушивших нормы Закона, происходило сотрудниками Национальной полиции. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", – говорится в сообщении.

Рейды ТЦК продолжились

Переполох с ТЦК только начался с концерта "Океана Эльзы". Дальше рейды были по всей стране. В частности, 12 октября во Львове работники ТЦК, большинство из которых были с балаклавами на лицах, в течение дня устроили масштабные облавы в разных общественных учреждениях.

Более того, на днях представители ТЦК во Львове посетили свадьбу. Соответствующие кадры были опубликованы в соцсетях.

В Хмельницком тоже не обошлось без скандалов. Местное издание Хмельницкий Live сообщало, что ТЦК начали рейды по заведениям и ночным клубам. Кроме того, представителей ТЦК заметили также в спортивных залах города, а затем в заведениях питания и ТРЦ.

Еще один инцидент произошел с блоггером Юрием Скайфом, которого мужчины в балаклавах вытащили из машины на одной из парковок, положили на землю и при этом потребовали показать все документы. По словам блоггера, большинство из них общались грубо, на русском языке. Позже, когда подошли сотрудники полиции, его документы проверили и не выявили никаких нарушений правил военного учета. Блогер пожаловался на действия людей в военной форме полицейским, но не смог указать, кто именно возложил его на асфальт, поскольку все они были в балаклавах.

Тем временем в Киеве ТЦК добрались и до автозаправок.

А 12 октября ТЦК посетили еще один концерт! Речь идет о мероприятии, которое состоялось в городе Черкассы. Сотрудники местного ТЦК пришли на концерт стендап-комика Антона Тимошенко в областной филармонии.

А уже 13 октября в Сети получил огласку еще один скандал с участием представителей ТЦК. Произошло событие в Днепре 12 октября. Там местный бизнесмен и руководитель компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергей Положай обругал военного, проверявшего у него документы. Соответствующее видео появилось в сети.

Украинский бизнесмен также обидел представителей ТЦК. Уважения, по его словам, заслуживают только военные на передовой. Также он добавил, что тем, кто "кто занимается добрыми делами, делая окна", нужно не мешать. В то же время, сам Положай на своей странице в социальной сети подтвердил, что на видео действительно он и рассказал свою версию события.

“12 октября в центре Днепра произошла "огромная облава". В это время он ходил по парку Шевченко со всеми документами, как утверждает Положай, и его остановили представители ТЦК и полиции для проверки документов. По словам бизнесмена, он показал военный билет с обновленными данными и повестку, продленную до 1 ноября. Но представители военкомата заявили, что у него нет брони и подлежит мобилизации. Его попросили проехать в ТЦК для выяснения. Затем, говорит бизнесмен, сотрудники спецподразделения проверили также его документы, якобы "послали" представителей ТЦК и полиции и сопровождали его домой”, – говорит он.

Также в Сети появились кадры, как черный Bentley в Днепре убегал от полиции, в нарушение Правил дорожного движения. Предварительно за рулем мог быть также Положай.

Реакция ТЦК

Позже в Днепропетровском областном ТЦК и СП отреагировали на этот инцидент. Там поведение днепровского бизнесмена Сергея Положая назвали позорным, отметив, что он лично подтвердил противоправность своих действий.

"Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов о бронировании на время мобилизации. В то же время он кичится своим пренебрежительным отношением не только к воинской обязанности, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Фактически, гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий”, – говорится в сообщении ТЦК.

В то же время, как отметили в сообщении, на видео, которые директор фирмы распространил в соцсетях, видны "позорные проявления агрессивного, грубого и дерзкого поведения и нецензурные, унизительные высказывания и угрозы военнослужащим".

"Все это возмутительно и недопустимо. Законодательство Украины по вопросам мобилизации и обороны государства работает одинаково для всего общества, независимо от социального статуса, состояния и занимаемых должностей. В настоящее время проводится правовая оценка действий гражданина Положая и решается вопрос привлечения последнего к ответственности согласно действующему законодательства Украины", – говорят в ТЦК.

Рейды ТЦК продолжились

Отметим, что 13 октября рейды ТЦК по стране продолжились. Они добрались до Буковеля и Яремче. Как видно на опубликованных кадрах, небольшие группы военнослужащих в сопровождении полицейского проверяли документы у постояльцев "Буковеля". Как пишут в сети, сотрудники ТЦК также посетили ресторан в туристическом поселке Яремче и побывали на автобазаре под Ивано-Франковском.

В Одессе ТЦК также времени не теряли. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал видео, как мобилизационные мероприятия 13 октября проводились в публичных местах и заведениях сферы услуг в Одессе.

Тем временем в Житомире мужчина станцевал перед работниками ТЦК, которые проверяли документы. Видео, снятое в ТРЦ "Глобал", обнародовали местные паблики. Во время танца мужчина получил какой-то документ. Вероятно, справку об отсрочке от призыва.

В Харькове ТЦК задержали 16-летнего парня, однако вмешались прохожие и отбили его. Об этом сообщают местные паблики. В том же видео видно, как четыре человека в военной форме несут мужчину в машину.

В Закарпатье женщины решили не пускать мужчин в военной форме, вероятно, работников ТЦК, в свою деревню. Наконец, военные решили газировать на бусе, несмотря на то, что впереди стояли женщины, некоторые из них – с детьми на руках.

К вечеру 13 октября рейды ТЦК в очередной раз заметили в Киевской области. В частности, в Броварах после концерта группы "100лица" работники ТЦК и полиции устроили массовую проверку документов у военнообязанных мужчин. Об этом передают местные паблики.

Чем объясняют рейды?

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко заявил, что рейды работников ТЦК связаны с тем, что командиры обращаются за пополнением личного состава.

"И Министерство обороны, и Генеральный штаб, и вообще военные должны больше гражданским военнообязанным гражданам Украины рассказывать и говорить, информировать, что происходит на войне, какое там состояние и так далее. Кто решил напомнить? У нас есть проблема в том, что у нас нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны. Я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет, потому что это уже не право, а обязанность... Мобилизация не останавливалась, она продолжается дальше. Провалена или не провалена – это информация с ограниченным доступом, а каждый имеет право говорить так, как ему угодно. Я могу лишь констатировать, что наши боевые подразделения, которые сейчас выполняют свой долг по защите Родины, нуждаются в доукомплектовании", – объяснил нардеп.

В то же время, как отметил парламентарий, не все мобилизованные попадают на линию фронта, таких около 10%. У ВСУ есть дефицит в тыловых кадрах на должности, например, электриков или водителей.

"Если человек по возрасту подпадает под мобилизацию, военно-врачебная комиссия определяет его пригодность, и он может быть ограничен пригодным для выполнения каких-то боевых задач. Но при этом у нас не хватает водителей, электриков, у нас не хватает финансистов – тех людей, которые работают с деньгами в бригадах. Мы не можем сказать, что все, кого мобилизуют, они отправляются на линию фронта, в окопы. На мой взгляд, до 10-15% военнослужащих, которые с оружием в руках выполняют свой боевой долг", – подытожил Федиенко.

Напомним, 11 октября сотрудники ТЦК и полиции провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы".

Источники ТСН.ua среди руководства правоохранительных органов отметили, что указание по охране общественного порядка у Дворца спорта поступило "сверху".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Рейды ТЦК по всей Украине: ОБЛАВА В РЕСТОРАНАХ, СПОРТЗАЛАХ И КЛУБАХ!

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