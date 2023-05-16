"Обломки российских ракет остановили деревья": подробности ночного обстрела Киевского зоопарка (эксклюзивные фото)

Киев пережил 8-ю ракетную атаку врага на город с начала мая. Силы ПВО сбили шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр", летевших на столицу. Ночью было хорошо слышно работу наших защитников. Обломки вражеских ракет рухнули на территории Киевского зоопарка.

Сайт ТСН.ua узнавал, как пережили вражеское нападение работники и жители зоопарка.

Несмотря на трудную ночь, зоопарк начал свою работу в 10:00. К этому времени правоохранители уже собрали все обломки попавших на территории Киевского зоопарка вражеских ракет, а также ветки деревьев, которые были разбиты падающим металлом.

Каштаны спасли вольеры с животными от обломков ракеты / фото ТСН.ua

"Сейчас зоопарк работает в обычном режиме. Благодаря Богу, у нас на территории растет много крепких деревьев, принявших на себя удары от обломков сбитых российских ракет. Они не долетели до вольеров с животными, а попадали в зеленую часть зоопарка. Благодаря этим старым каштанам у нас обошлось без трагических последствий – все помещения целы. Хотя животные очень сильно напуганы. Мы уже провели второй за утро детальный обзор наших питомцев и вольеров", — рассказал сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Каштаны остановили собой обломки российских ракет / фото ТСН.ua

Территорию зоопарка сотрудники убрали еще в восемь утра, чтобы вовремя открыться для посетителей в 10 часов.

Поломанные ветки упали на прогулочную зону зоопарка/фото ТСН.ua

"Обломки ракет собрали сотрудники полиции, а поломанные ветви деревьев — наши работники. К нам должны приехать экологи, чтобы оценить ущерб, нанесенный падением обломков. Повалены большие ветви деревьев. Нам реально повезло. Ветви защитили собой один из вольеров с животными — просто его спасли.На территорию зоопарка упал один большой обломок ракеты и еще четыре среднего размера ", — рассказывает Кирилл Трантин.

В зоопарке должны оценить ущерб, нанесенный вражескими ракетами / фото ТСН.ua

Все работники зоопарка находились на рабочих местах и за время войны хорошо знают, как именно работать с напуганными взрывами животными.

На территорию зоопарка упал один большой обломок ракеты и четыре среднего размера / фото ТСН.ua

"Нам просто в этот раз очень повезло. Да, животные напуганы. Для них это как две большие молнии, плюс звуковая волна, которая была очень громкой и в разы мощнее молнии. Наши сиаманги ночевали на улице. В три часа ночи смотрители их проверили Приматы забились в самый тихий уголок своего вольера, хотя обычно там не сидят, а тут очень испугались взрывов. Чтобы животные не волновались мы уже выдаем им дополнительные вкусности и подкормку. Для них уже увеличен объем веточного корма, семен, орешков. Будем давать вкусности всем чтобы отвлечь от полученного стресса", – рассказывает директор зоопарка.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о последствиях вражеской ракетной атаки на Киев: что повреждено в Дарницком районе.

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